ISKORIŠĆAVAO SI MILJANU I ZASLUŽIO ONO ŠTO TI SE DESILO! Karić sasuo Zoli sve u LICE, nije znao šta ga je snašlo, pa je ODGOVORIO!

Stefan Karić namenio je Lazaru Čoliću Zoli srednji budžet i tom prilikom prokomentarisao njegov odnos sa bivšom devojkom Miljanom Kulić.

- Šta da ti kažem, žao mi je zbog svega što ti se desilo sa Miljanom, ali na neki način si zaslužio to. Znaš kako si ušao u taj odnos, zavoleo si je, ali si ušao neiskren u taj odnos, neke stvari su ti odgovarale - krenuo je Karić.

- Ušao sam, bilo mi je zanimljivo, znam na šta misliš, pozdrav za brata Peksa - dodao je Zola.

foto: Printscreen

- Mislim da si ušao iz koristi, koristio si je. Ali si imao i emocije prema njoj, voleo je. I zaslužio si i nisi to što si dobio. Žao mi je, to je bilo kao u horor filmu, ja sam hteo da spakujem stvari i da odem, nisam mogao da spavam mirno. Treba malo da se aktiviraš, ne znam zašto ne uđeš u odnos sa Nevenom, sprdajte se, zezajte, kao i do sada. Imaš i ti šta da kažeš, komentariši. Aktiviraj malo procente. Žao mi je što Marko i ti niste dobili neku nagradu - govorio je Stefan.

- Stvarno me je povredilo to što nisam dobio neku nagradu, smatram da smo zaslužili. Pogotovo što sma u ovoj situaciji, mnogo bi mi značio zasluženi vetar u leđa - istakao je Čolić.

foto: Printscreen

- Što se tiče prijateljstva sa Markom, imate neke zajedničke interese, voleo bih da napravite tu pesmu koju planirate. Juče ste je provukli kroz nastup, to je bilo top. Ti i ja imamo neke sukobe mišljenja, ali se nikada nismo psovali. Ne poštujem neke stvari koje si radio, neke ne. Voleo bih da uspeš, dijaspora jedva čeka da vas vidi zajedno - dodao je Karić.

- Bez obzira što nemamo odnos kao u Zadruzi 3, kad smo i delili krevet, smatram da si lojalan, cenim tvoje mišljenje. Za Peksa nisam ništa mislio loše, nego znam njegovu vizija. Ušao sam u odnos sa Miljanom, bilo mi je zabavno, izazazovno, zaljubio se. Na neki način sam sam kriv za ovo što mi se desilo, a da li je ispravno, to je druga priča - zaključio je Zola.

foto: Printscreen

- Sledeći srednji budžet ide Tanji, zaslužuje i više. Drago mi je da jedna takva osoba ima lepo mišljenje o meni. Ovi ostali mogu da me komentarišu, ali nema takvu jačinu kao kad Vi komentarišete. Poštujem Vaše godine, iskustvo, žao mi je što niste aktivniji, što ste se zaboli u pabu, trebalo bi da pređete ovde, da se saživite sa svima nama, dobili biste volju i želju da svima kažete sve što mislite. Tada biste imali i veću podršku. Ja sam sa Mikijem pričao i zapitao se da li je moguće da ova žena nije uspela, kaže Miki, i te kako je uspela, ali je skrenula sa puta. Moja majka Vas obožava, drago mi je da delim vazduh sa Vama, čast mi je - rekao je Stefan.

Kurir.rs/I.B.

