DEJAN VRATIO BROJNICU MAJCI Đedović otkrio Dragojevićima istinu: Šutnuo si roditelje kao KEROVE, pričaju da te je Dalila OMAĐIJALA

- Vesna Rivas je takođe imala komentare, ali ne iz loše namere. Samo je rekla da joj se gade, ali ne oni kao oni, nego njihov odnos. Razumete li me? Zato su možda takve reakcije, jer su se ljudi previše emocija uneli u njihovu situaciju. Ona ga je ostavila, otišla sa drugim čovekom, dok je on skakao u bazen i jezero, izazvali su opšte ludilo. Sada taj isti narod više ceni Cara posle svega. Normalno je da se narodu prevrće želudac. Narod zna da ona voli Cara i dalje, ali isto tako znaju da on nije normalan i da to neće uspeti - govorio je Đedović.

- Narod ne vidi mojim očima, u tome je problem. Drugačija je stvar - dodao je Dejan.

- Rekli su mi da si vratio brojanicu majci. Šutnuo si svoje meso kao kerove, a ne možeš ženu koja te je demolirala. Nije normalno, kako da ti veruju?

- Niko ti ne veruje, svi misle da se ti njoj sada samo svetiš - rekao je Đedović.

- Ne svetim se zaista, ja mislim da ona mene voli - pravdao se Dejan.

- Ne postoji osoba kao što si ti, zato ti niko ne veruje. Nešto muljaš, nešto te čudno vezuje za nju, zato se govori kako ispada da si omađijan. To su stvari koje nisu normalne i ljudima nije jasno. Ispada da je ona veštica, kontate li vi bilo šta? Veruješ li ti da ona voli Cara? Ili Dejana?- nastavio je Marko pa se obratio Neveni.

- Mislim da je normalno da žena voli dva muškarca - odgovorila je Nevena.

- A da li je normalno da on bude sa takvom ženom? - pitao je Đedović.

- Ne znam, to je neka druga stvar. Ona ima kapaciteta da voli dvoje, ne vidim šta je tu problem - rekla je Nevena.

- Iz osećaja krivice, nemoći, ona je emotivno s*ebana ko kanta i zato ne može da podnese komentare ničije više - nastavljao je Đedović.

