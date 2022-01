NEKA SAM IZDAO NACIJU AKO SAM SREĆAN! Karić stavio Dejana na stub SRAMA, Dragojević se obratio, priznao da je i dalje OGORČEN!

Stefan Karić, kao ovonedlejni vođa delio je budžete cimerima i tom prilikom komentarisao njihovo ponašenje i poteze u rijalitiju.

- Moram da dam Sanji srednji budžet, nadam se da se niko neće ljutiti. Mislim da si stvarno zaslužila i dala sebe za ovaj rijaliti. Mnogo toga mi se ne dopada, recimo tvoje pokazivanje atributa mi je degutantno i previše. Vulgarno je... Previše devojke ovde šetaju slobodno, bukvalno izgledate kao fotelja na koju bih seo i ne bih primetio. Pokušajte malo da se promenite, zbog vas... Jako si inteligentna, tvoj fizički izgled ne pokazuje ono što imaš u glavi to je sigurno. Sviđa mi se što si britka sablja - rekao je Karić.

Stefan je podelio sve srednje budžete, iako su svi očekivali da će početi sa malim, on je napravio presedan i dao još jedan veliki.

foto: Printscreen

- Sandiju dajem veliki budžet, ovo je fora samo da vidim kakav si prijatelj - rekao je Karić.

- Ne treba ji stvarno, sve je okej. Njemu bih od srca dao zadnju hranu - rekao je Kojić.

- Znam da on mene voli, uvek dođe da se posavetuje sa mnom kada hoće nešto da obije i pokrade - našalio se Karić.

- Žao mi je što praviš od sebe ponekad budali, znam da mu je jezička barijera nekada problem. Nemoj da dozvoliš da te devojke ovde koriste. Kada neke stvari uradiš, nemoj da priznaješ ili vraćaš, ako si pojeo go*no idi do kraja. Mislim da si iskren i da nisi kvaran prema ljudima koje voliš - nastavio je Stefan.

foto: Printscreen

- Mali budžet ide Dejanu Dragojeviću. U trećoj sezoni upoznayo sam jednog Dejana, u ovoj nekog drugog koji se sada vratio na onog prvog. Ne znam više šta da mislim. Neću da ulazim više u tuđe situacije, ali moraš da budeš svestan da u mnogim situacijama ispadaš psihopada i da te ljudi ne kapiraju. Znam u kakvoj si situaciji, pa mi je drago sve ono što si rekao za Jovanu. Ne želim da se to ponovi niti da dolazimo u takve situacije. Ne mogu da ti zamerim pomirenje sa bivšom ženom, ali sam ovde da komentartišem. Svideo mi se Dejan koji je do nedavno bio sa nama, ali sada se to promenilo. Više ne znam koji je koji više... Žao mi je što ti se ovo dešava. Ne zameram ja ti ništa, ali nikada nisam video pokajanje sa njene strane pa mi je stvarno sve jako čudno. Izgleda da ova druga strana nema emocija i da te ne gleda istim očima. Ne želim da mislim o posledicama koje mogu da ti se dese. Sam najbolje znaš šta radiš... - govorio je Karić.

foto: Printscreen

- Malo me nervira to što se opet spominje da li sam ja Dejan jedan dva ilI tri. Glupo mi je da komentarišem to što su sinoć svi probali da nam se pose*u u život. Eto Maja je sinoć rekla da sam izdao naciju i ja ne želim da budem ničija trambolina. Ne želim da gubim zdravlje zbog tih nekih stvari i komentara... Mogu ja da odgovorim na pitanje svima, ali neću više da se dajem bespotrebno... Ne želim da se nerviram zbog ljudi koji ovde spavaju po ceo dan, a ja se cedim ko truleks krpa. Neću ja više nikoga da razočaram, neka svako misli šta hoće. Ja nikoga nisam izdao, a najmanje naciju, jer sam ja samo radio po svojim osećajima i bio sam iskren. Ako je poenta biti srećan, onda neka bude da sam izdao - dodao je Dejan.

