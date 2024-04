"KAŽU MI DA PLAŠIM DECU DEMONSKIM ŠARAMA": Devojka prolazi kroz PAKAO zbog svojih tetovaža, a kad hoće da nađe posao NASTANE HAOS

Pitanje oko kog se često priča, ali nekako bez zaključka, jeste da li smo došli do prihvatljivosti tetovaža u sferi radnog života i u kojoj meri?

Tiktokerka Eš snimila je video u autu, otvorivši se svojim pratiocima povodom nezgodne situacije u kojoj se našla.

Naime, Eš tvrdi da su je odbili za radno mesto u dve prodavnice zbog izgleda. Ova devojka obožava tetovaže, što se da odmah zaključiti po njenom izgledu - telo joj je prekriveno tetovažama, a nije poštedela ni lice.

Objasnila je da je još kao mala volela tetovaže, a inspiraciju za iste videla je u svom ocu, kao i muzičarima koje sluša.

Naime, kada je poslala CV dokument prvoj firmi, odbili su je automatskim odgovorom.

- Otišla sam lično u prodavnicu i pitala zašto su me odbili i da li su moje tetovaže problem. Imam pravo da znam. Oni su mi rekli kako to nije problem, ali iskreno ne verujem u to. To što imam tetovaže ne znači da ću biti loš radnik. Ne razumem takvu politiku - navodi Eš, prenosi "TheSun".

Druga firma ju je takođe odbila, govoreći da "nije pravi izbor" za njih.

Iako je "otvotila dušu" i požalila se na problem, većina komentara nisu pisani pod "kočnicama".

- Govore mi da sam odbijena zbog mojih "demonskih tetovaža" i da ću plašiti decu - dodala je ona.

Jedna osoba se našalila da može glumititi statisu u nekakvom "zatvorskom filmu" ili da potraži posao kao šanker ili majstor tetoviranja.

To se zaista može naći u komentarima ispod njenog popularnog videa, ali se mogu videti i dobronamerni saveti, iako zvuče pomalo teško.

- Ne možeš očekivati da će se svima dopadati da imaju na radnom mestu nekog ko privlači toliko pažnje na istetovirane "demone" na telu. Isto kao što traže nekog ko bi poštovao kodekse oblačenja, isto to je i za tetovaže.

Žao mi je ako se ne osećaš dobro u vezi sebe i svog tela, ali tetovaže su tek počele da budu prihvatljivije nego pre, ali se to odnosi na diskretnije radove, ne i na celo telo i lice - piše jedan gledaoc.

