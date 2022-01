HUSO I EMINA OČAJNI NA DRAGOJEVIĆEVE ZBOG CRNE MAGIJE: Dobro znaju šta su unijeli u Dalilinu i Dejanovu kuću kada su dolazili

Huso i Emina Mujić, Dalilini otac i majka, kažu da se danima ne osećaju dobro zdravstveno zbog svih nemilih scena koje se događaju između njihove ćerke i Dejana Dragojevića. Emina smatra da je Dejanova porodica kriva za sve.

- Danima se ne osećam dobro zbog Dalile i Dejana, kao i svega što se dešava u rijalitiju. Nije mi bilo prijatno kada sam videla da je Dejan izudarao glavu i raskrvario, kome bi bilo svejedno da takve scene gleda? - priča na početku razgovora Emina i tvrdi da su crnu magiju na Dejana i Dalilu bacili Dragojevići.

- Dejanova porodica je kriva za sve. Strašno je to što rade, a sve prebacuju na mene koja nemam veze ni sa čim od svega toga. Neka se boje Boga svi koji se bave crnom magijom, a za takve stvari od strane njih postoje i dokazi. Oni dobro znaju šta su unijeli u Dalilinu i Dejanovu kuću kada su dolazili. Mene hoće da ocrne lažima, a Dejanu je neko konstantno govorio u Urgentnom centru da se ja oglašavam i govorim ružno za njega. Ne mogu nikako da me spreče da i dalje volim Dejana i Dalilu. Sad uporno pokušavaju da stave sumnju na to što sam bila dobra sa Dejanom svih ovih pet godina. Zašto to uporno rade? Njegovi roditelji ne mogu da podnesu što sam nekoliko puta javno rekla da Dejan voli Husu i mene. Ogorčena sam, ljuta i besna - govori Mujićeva za Super TV.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/TV Pink

Sa druge strane Dalilin otac Huso Mujić smatra da ništa nije učunio ružno Dejanovoj porodici kako bi ga oni javno u medijima prozivali. - Dejana sam gledao kao svoje dete, to i oni znaju. Biljana može da me optužuje da ja bacam crnu magiju, ali to nikada ne bih uradio. U islamu tako nešto nije dozvoljeno. Teško mi je da gledam ćerku kako pati, teško mi je da gledam i Dejana. Preplakao sam oči i noći zbog njih dvoje, osećam se loše i psihički i fizički. Izgubio sam nekoliko kilograma, ne mogu da imam ni redovne obroke. Samo kad bih mogao da se čujem sa njima, bilo bi mi lakše. Imam osećaj kao da ovo sve uzaludno pričam, jer znam da do njih dvoje neće stići nikakve informacije. Sve sile su se uprle da taj brak unište - poručuje tužno Huso Mujić.

foto: Printscreen

kurir.rs/blic

Bonus video:

06:11 DALILIN OTAC HUSO MUJIĆ OGORČEN: Ako se razvede zbog ljubavnika mrtva je za mene! ZAVILA ME U CRNO