TEODORU NIKO OVDE NIJE VIDEO DA IMA S*KS SA 20 GODINA! Anđelo se setio bivše ljubavi, pa urnisao maloletnu Milicu i Mensura! VIDEO

Tokom nominacija zadrugari biraju između Mensura Ajdarpašića i Ane Jovanović.

Na red da bira između njih je došao Anđelo Ranković.

- Krenuću od Ane, poštop verujem da će Mensur imati neki komentar. Ana je jako pozitivna, ima lepu energiju, a mene iskreno ne zanima šta je bilo pre mene. Ona je sa svojih 19 godina dovoljno zreala, a vidi se da ona nije dovoljno emotivna zrela. Ja prošle godine nisam imao želju da uđem u neki odnos, ali ovde sada želim - rekao je Anđelo, a onda komentarisao Mensura:

- Ja nikada nisam video osobu koja ima toliko visoko mišljenje o sebi, mada ja cenim to, ali ako se ne preteruje. Međutim, kada neko konstanto to pominje, on uopšte nije takav. Ne dopada mi se njegov odnos prema meni od samog početka.

- Što se tiče Teodore, naša veza je bila sjajna, i svi znaju da Teodora nije imala se*s sa mnom sa 20 godina u rijalitiju, a Milicu će svi znati kao devojku koja se čeričila sa tobom sa 17 godina. Ti ne možeš i da hoćeš mene da poniziš, ali ne možeš - rekao je Anđelo.

- On je sada objasnio da me zna kao osobu od Zadruge 1, a govori da sam ovaj momak. Ja ove sezone neću ćutati. Ostavljam Anu naravno, šaljem Mensura - nominovao je Anđelo pa otkrio da on nema problem sa Mensurom zbog Milice.

