DALILA BIRALA IZMEĐU NOVE DRUGARICE I STAROG POZNANIKA! Dragojevićka na mukama, prisetila se ovog SUKOBA, pa donela ODLUKU! VIDEO

Tokom nominacija u Zadruzi Dalila Dragojević komentarisala je nominovane učesnike, Anđelu Đuričić i Anđela Rankovića.

foto: Printscreen/Pink

- Krenuću od Anđele, imali smo tu jednu raspravu, svađu od početka rijalitija. Znam da je bila nešto oko kreveta, kad sam primetila neke stvari, ali ne volim da se vratim u prošlost. Ona je imala dosta izlaganja, 7 puta sam je slušala, nikad me nije uvredila, čak i kad sam imala ružne postupke. Pokušala je da mi ukaže šta je najbolje po mene. Ona je jako slična meni po načinu razmišljanja i pogledu na vezu, ponašanje. Razmišljamo u sličnom pravcu i razumem je u potpunosti. Posvetila se Mateji totalno, to ne može da se ospori. Meni je Mateja drug, ali imam osećaj kada se muškarcu daš 100%, oni to počinju manje da cene. Oni su dva puta pokušali vezu, treći put je Mateja stao kao neki zaštitnik, koji će da pokuša da ih zaštiti od pritiska. Razumem i njega kad puca. Ni ona ne zna da popusti, a on joj govori da se skloni. Tako kad Filip zapne da priča kao Anđela, a ja neću, bukne sve. Mateja, treba da budeš svetan da je ona kvalitetna osoba. Znam da joj teško pada kad ne razgovaraju. Bila je sama na doku, jako je nervozna, sad isto pred nominacije, evo i za stolom je nervozna, a to je sve jer ne razgovara sa njim. Njoj nije jasno kako druga strana može biti nasmejana kad je ona tužna. Meni je jako draga. Bila je uz mene kad mi je bilo teško, pokušala je da me oraspoloži, sad opet kad smo se zbližile, opet je bila ta koja je prišla meni da li sam gladna, donela mi bananu, napravila musli danas, ja cenim te stvari - rekla je Dalila, pa nastavila:

foto: Printscreen/Pink

- Što se tiče Anđela, mi se poznajemo 6 godina. Nismo imali neku specijalnu komunikaciju, bio je baziran na svoj izgled. Kad je ušao u Zadrugu, osetila sam neku negativnu energiju, kao i od Ša. Sačekala sam oko pet ujutru kad je bio sa Matorom, prišla i pitala ga šta je pričao u studiju. Juče smo pričali o svemu, rekla sam mu da ima dozu pokvarenosti u sebi i da nije tolika dobrica. On se tu uvredio, pa smo raspravljali. Pitao me je zbog čega, ja sam rekla zbog onog što se desilo sa Matorom. Posle mi je rekao da se kajao, poverala sam mu u to. Đedović mi je objasnio iz kakve porodice dolazi. Opet se svelo na to da Anđelo nije pričao loše o meni, nego o mojim postupcima. Rekla sam mu da je mogao da kaže da će dozvoliti da vidi kako ću se ja odnositi prema njemu. Nije ni to više više važno. On je sada u vezi, ne znam šta će da bude, neki vide perspektivu, neki ne. Neka mu je sa srećom. Ako im je lepo, neka se drže zajedno. Vidim da jako lepo komentariše neke situacije, realno. To mi se sviđa. Znam da je okej momak. Što reče Filip, neću da komentarišem odnose gde je umešan. Rešili smo šta smo imali. Bez obzira što poznajem Anđela duže, ja ću sačuvati Anđelu - zaključila je Dragojevićka.

Kurir.rs/S.M.

