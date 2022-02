BOLNA ISPOVEST DALILE DRAGOJEVIĆ! Ronila suze, progovorila o detinjstvu, o RAZVODU Husa i Emine, a JEDNO ju je skroz DOTUKLO!

Dalila Dragojević je u svojoj bolnoj ispovesti ronila je suze zbog porodice, progovorila je o svom detinjstvu i porodici.

"Nisam svesna koliko me ljudi poznaju napolju. Čudno mi je kada si rekao da će orkestar da izvodi sve moje pesme. Neke pesme me asociraju na moj život, na sve što mi se desilo. Ja nisam tužna žena, izgledam nekada, ali nisam. Kada sve sagledam bilo je lepih i tužnih trenutaka. Svašta mi se desilo, ne kajem se. Kajanje ne treba da postoji, sa kajanjem ne možeš ništa da vratiš ni da promeniš. Navikla sam da se nosim sa greškama", rekla je Dalila otkrila kako je bilo njeno detinjstvo:

"Ne volim da plačem. Ja sam imala lepo detinjstvo. Pamtim da su mi roditelji ostvarivali koliko su mogli i da ispune moje želje. Najveća bol mi je bila kada su se roditelji razveli, to me je dotuklo. Teško mi je bilo razdvajanje od njih dvoje. U školi mi je bilo teško, tata nikada nije dolazio na roditeljski. Te stvari su mi teško padale, I borba kroz život. Moji nisu bili imućni. Upoznali su se u Beču, ja sam tamo rođena. Vratili smo se u Tuzlu posle. Tamo sam se igrala u komšiluku, išla sam u školu, roditelji su radili. Imala sam igračke koje sam poželela, nisu moji roditelji bili imućni, ali su imali dovoljno. Imali su kafane u Beču, muzičke zvezde su gostovale tamo, Šaban, Brena i mnogi drugi. Kada sam se ja rodila moj otac je sve ostavio po strani", rekla je Dalila i zaplakala:

"Nedostaju mi moji roditelji, prijatelji, kontakt sa spoljnim svetom. Kad vratim film šta mi se dešava sve, sve me to boli. A najviše što sam izgubila bebu i kada sam videla sebe kao majku, to me je dotuklo. Nisam uspela da sama sa sobom to poravnam, onda sam ušla u rijaliti. Kad sve to skupiš boli, ali sve iskustvo nosi i lepe i loše vesti. Imam padove iz kojih se ja dižem", rekla je Dalila.

"Osnovnu i srednju sam završila u Tuzli, pa sam upisala fakultet, a kada sam dobila poziv za rijaliti odustala sam od svega. Rijaliti je moje najveće životno iskustvo. Silno sam želela da me mama upiše u školu, pa sam se pokajala. Gledala sam decu koja su se igrala i želela sam ja da idem. Nijedan pedagog nije želeo da me primi jer sam imala 6 godina. Pravila sam probleme u školi. Nisam bila odlična učenica. Bežala sam iz škole, zaljubila sam se, on je oženjen danas. Nas dvoje smo dosta prošli u životu. Mladi smo bili i pred brak, maštali smo o svemu, on je bio moja prva ljubav, ne patim za njim i uvek će mi ostati u sećanju. On je od mene bio stariji 3 godine. Ostala su samo lepa sećanja", rekla je Dalila.

