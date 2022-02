DALILA DRAGOJEVIĆ PROGOVORILA O RODITELJIMA FILIPA CARA: Njegov otac me je podsetio na MOG, a onda palo i javno IZVINJENJE! VIDEO

Dalila Dragojević je bez dlake na jeziku, na samom početku, progovorila sa osmehom na licu o odnosu sa Filipom Carem.

- Evo ne znam više šta da kažem zaista. Ja rekla prošli put da je gotovo, a mi sada opet u vezi. Ludilo. Opet smo se svađali, juče sam opet imala napad na uspomene i igračke pa smo se malo hoškali. Ponovo je hteo da pocepa slike koje smo dobili, ali sam ga spremila. Eto, onaj meda koji je svašta preživeo, bio iza klime, bio u smeću, poliven domestosom, sačuvaj Bože. Danas smo dobili novog medu i presrećna sam bila. Zato sam kao i presekla, navodno posložila kockice, ali džaba, slaba sam na njega. Stvarno ga volim i slaba sam na njega ali smo mi dve budale. Ume da bude dobar prema meni ima i toga... - smejala se Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga 5

- Vi apsolutno sve nervirate, jer se svađate oko gluposti. Baš sam danas dobio poruku 'pomirite ova dva đavola' - rekao je Tanasijević.

- Mi smo takvi kakvi jesmo, prirodni. Nekada se samo plašim da ne dođe do nekog incidenta, preko koga nećemo proći, ali ovo su sitnice. Ostavlja me zbog parčeta pice, stvarno su to gluposti. Filip uvek napravi u veliku dramaturgiju, a ja sam slična njemu, ali to ne radim kad smo mi u pitanju već neki drugi ljudi - odgovorila je Dragojevićka.

- Za ljude koje volim, uvek se cimam. Evo, danas sam ceo dan oko njega, nekada i na silu, samo da bi video da se trudim. Pustio me je na rođendan danas, bila sam kod Milice, nekad kao tata se postavlja. Pitala sam Zolu danas šta radi, na kraju sam otišla da vidim sama, da bude svestan da me zanima i da želim da vidim kako je. Rekla sam da ću se truditi oko svega, a videću i njega kakav će biti. Čak sam mu prala i stvari na ruke... - govorila je Dragojevićka.

- Da li te je i do koje mere iznadio Filipov poziv? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga 5

- Kako nije, naravno. Njegov otac me je podsetio na mog, one oči, seda kosa. Videla sam i osetila neku dobrotu. Ispričao mi je posle šta mu je otac rekao, iako su svi to hteli da okrenu na drugu stranu. Rekao mi je da njegova mama ne bi bila za sve i jasno mi je, ja to razumem. Nisu one krive, znam zašto nisu za nas, naravno svašta se između nas izdešavalo. Ja njih pozdravljam i zaista im se ovim putem izvinjavam. Kajem se zbog ružnih reči i svega što sam izgovorila. Svaka majka bi na isti način gledala i naravno da njegovoj majci je njen sin najbolji i ni jedna neće biti dovoljno dobra... Ja to sve razumem. Što se tiče njegovog tate, sve je u pravu, eto, on je meni baš drag čovek. Vidim da je on pozitivan lik. Hvala mu, malo mi je neprijatno. - navela je Dalila.

- Filip je jako dobar, zabavan, nije sebičan. Nekada ume i da podeli drugima a da ne ostavi za sebe ništa, nekada me to čak i nervira. Ima realno 29 godina, ali je veliko dete... Nekad ga gledam dok spava i izgleda kao beba, prosto da ne veruješ da taj isti čovek može da govori onakve bljuvotine. Nije zloban, nije zao, ne želi nikome da napakosti. Mi se najbolje sporazumemo kada smo sami u krevetu - nastavila je.

foto: Printscreen/Zadruga 5

- Moram reći, ova mala Martina, unela je mnogo negativne energije u kuću. Iznela je neke informacije koje su sve unervozile, meni je to ružno. Mnogo je bitan način na koji se kaže, ali ona to radi potpuno pogrešno. Nisam nju ni pozdravila kako treba, ne mogu ja te klinačkne priče - navela je Dalila.

- Koliko te je zabolela Erminina izjava da ti ne spadaš u Matorine prave prijatelje? - pitao je Tanasijević.

-Mislim da je to neka ljubomora, iskreno. Ne znam, uvek sam se trudila oko nje zaista. Imamo dosta planova ovde, družimo se. Tamaru ne bih spominjala, devojku ne poznajem i ona joj je godinama pravi prijatelj. Ali ružno je da Ermina tako kaže, mada, možda je to neka posesivnost, možda misli da ću je odvući i skloniti od nje. Želim zaista da gledam da je sve to rekla zbog toga, jer nekada i ja takva umem da budem... Zaista ništa nisam loše uradila. Sinoć mi je bilo bezveze... i kad je ušao Fran, uvek se nekako tako zakucam, ne znam da li će ti ljudi koji ulaze da mi pruže ruku... - odgovorila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

