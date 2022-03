ŠA JE TUKAO SVE TE DEVOJKE! ILA IZNEO ŠOK DETALJE: Užasne optužbe bivšeg reperovog saradnika, sad ga je STID zbog ovoga

Vladimir Ilić Ila prvo je bio poznat javnosti kao sin pokojnog voditelja Milovana Ilića Minimaksa, ali onda se proslavio kao reper devedesetih, kada je osnovao čuvenu grupu Šaila, čiji je član bio i aktuelni zadrugar Nenad Aleksić Ša. Reper se sada prisetio druženja s Nenadom, pa je otkrio detalje njihovog prijateljstva, a usput je objasnio da je Ša kriv za to što se dugi niz godina ne čuju jer je Aleksić prestao da mu se javlja, pa su se udaljili.

- Nenad je bio moj fan, želeo je da me prati i voleo je moj rad. Imao sam 18 godina kad sam stekao prve fanove. Upoznali smo se preko naših sestara, počeli smo da se družimo. U to vreme razlika od tri godine je bila velika, zvali smo ga mali Neša. Onda sam izdao drugi album, zvao sam ga da me prati, a kada je bio treći album, imao sam ideju da to odradimo zajedno. Tako je i nastala grupa Šaila. Gostovali smo svuda, ali Nenad nije mogao da izdrži taj pritisak, što se i sada vidi. Ja sam imao potporu od oca, koji je bio javna ličnost. On nije iz javnog sveta i nije znao da se nosi s tim. Nema konkretnog razloga što smo prekinuli prijateljstvo, on je osoba koja ima prekide u glavi. Aktivno smo se viđali kad sam operisao tumor pljuvačne žlezde 2013, pa je došao da me vidi. Kontakt smo održavali tako što se uvek ja javim, neko vreme sve bude kako treba i čovek samo nestane bez traga. On je išao okolo i pričao kako je sam napravio Šailu, a to nije istina. Njemu treba vodič kroz život, strašno je na šta je čovek spao, a verujte da nije bio takav. Kad sam gostovao na TV, nisam bio previše raspoložen, pa sam malo pričao. Mnogo toga znam o njemu, postoje detalji koji ne smeju da isplivaju u javnost, ali nikada ne bih o tome pričao jer bih bio isti kao ljudi koji se blate u rijalitiju i otkrivaju stvari jedni o drugima. Strašno je da čovek njegovih godina radi sebi sve ovo. Mnogo je zaglibio, a da toga i nije svestan - ispričao je Ila o poznanstvu sa Ša, a onda je otkrio njegovu mračnu tajnu.

- Nažalost, Nenadov odnos sa Tarom najbolje opisuje kakav on zaista jeste. On maltretira svoje devojke, oduvek je bio takav. Tukao je svaku svoju bivšu devojku i maltretirao. Verovatno je maltretirao i bivšu ženu Ivanu, ali to ne znam, pošto se ne družimo. Mene je sramota što sam snimao pesme s njim. Nenadu se u glavi desio neki težak problem, neki kompleksi iz mladosti, ko zna šta je tu u pitanju, pa više nije siguran u sebe. Ja sam 20 godina sa ženom, imam kodekse s ulice i poštujem žene. Umesto da se dovodi u red kako vreme prolazi, on je sve gori! Ponaša se kao da ima 12 i po godina. Ja sam, nažalost, siroče već 20 godina, ali znam šta je porodica, plaćam redovno račune. S te strane sam ozbiljna osoba, a s druge, zaje**vam se više nego ikada - kazao je Ilić. Ila kaže da se Nenadu cela nacija smeje zbog svega što radi u rijalitiju, kao i da je strašno koliko je do sada obrukao porodicu. - Nenadu se cela nacija smeje. Svaki dan dobijam preko 100 poruka u kojima me ljudi pitaju šta mu se desilo. Ljudi više neće da gledaju naše spotove zbog njega. Bruka porodicu, brata, ma sve. Njegovi su radnička porodica, normalni ljudi, brat mu pošteno zarađuje. Tara može unuka da mu bude, ali on je veći debil od nje - tvrdi Ila za "Srpski Telegraf".

