ŠA JE U GRUPI BIO SA MINIMAKSOVIM SINOM, ILA IZNEO ŠOK DETALJE: Bio je moj FAN mali Neša, nije znao da se nosi sa JAVNIM SVETOM!

Reper Vladimir Ilić Ila, reper sa kojim je Nenad Aleksić Ša bio u grupi progovorio je o rijalitiju.

Ila je poznat kao sin jednog od najpoznatijih voditelja svih vremena, Milovana Ilića Minimaksa i reper devedesetih koji je osnovao grupu "Šaila".

Na samom početku emisije "Pitam za druga" na RED TV otkrio je detalje upoznavanja sa Ša.

"Tada sam gradio istoriju, nisam ni bio svestan. On je bio moj fan, želeo je da me prati. Imao sam 18 godina, kao imao sam fanove, znaš šta je to... Upoznali smo se preko naših sestara, krenuli smo da se družimo. U to vreme, razlika od tri godine je bila velika, zvali smo ga mali Neša. Izdao sam drugi album, zvao sam ga da me prati, a kada je bio treći album, imao sam ideju da to odradimo zajedno. Tako je i nastalo, 'Šaila', ja sam Ila, on je Neša, pa kad se spoji tako je ispalo. Gostovali smo svuda, ali nije mogao da izdrži taj pritisak, što se i sada vidi. Ja sam imao potporu od oca koji je bio javna ličnost... On nije iz javnog sveta i nije znao da se nosi sa tim", govorio je Vladimir.

"Mene su zvali u rijaliti, ali nikada sebe nisam video u takvom formatu. Ja sam producent, muzičar, tekstopisac i uvek sam samo to želeo... On je u suštini dobar momak, bio je dobar, ali ne može da se nosi sa pritiskom", nastavio je Ila.

