POTRESNA ISPOVEST REPERA! Ša se setio bivše supruge Ivane, priznao da se gorko kaje pa joj poručio SAMO JEDNO! Spomenuo i Taru

- Okej sam, nešto sam smoren sada. Sve i svašta se izdešavalao, kad sam sam, onda dođem sebi, razmišljam o sebi. Ova endelja je finale finala. Shvatio sam da Tari nema pomoći, koliko god se trudio, nema pomoći. Baš sam se trudio da nekom pomognem u životu! - kazao je Ša.

- Ono što tebi niko ne može da kaže da nije tako jeste tvoja ljubav koju imaš prema njoj i želja da joj pomogneš - rekao je Darko.

- Moj repertoar uvreda je najpakleniji! To je stanje gde zamračim i gde ne razmišljam pa se pokajem i pojedem se. Stvarno umem da uvredim baš! Kad je ona u pitanju, samo što joj život nisam dao! Bomba je eksplodirala u meni, udaranja, ponižavanja. spuštanja! Prekipelo mi je, zato sam je opsovao! Kajem se, ja se izvinjavam Tarinoj porodici. Došao sam do neke gornje granice. Mislio sam da ne postoji ta granica, ali eto, ipak postoji. Svi dobro znaju da ja stvarno imam neku traumu iz detinjtva, uvek imam stvarh da ne ostanem gladan. Onda mi je Tara bacila svu hranu! Ja sam nju oblačio, hranio i sve. Ona mi je palila stvari koje sam krvnićčki zaradio! Ja nikog ne mrzim ali nikada nisam palio stvari ni najgorem neprijatelju. Prva noć gde sam doživeo traumu. To što radi je šok, nisam to očekivao! Ja sam bio taj koji je doživljavao to! - rekao je Ša.

- Je l' se ti plašiš nje? - upitao je Darko.

- Ne, ne, ne plašim se nje! Nego, osoba kojoj sam život dao, na šta ej spremna i šta još mogu da očekujem od nje! Ne volim je više! Fali mi, kad je pogeldam i sve to, ali mi se vrate slike i kažem: Ma beži bre od mene! Ne znam kako ću, ali znam da moram. Ne želim više da pravim budalu od sebe zato što volim nekog. Došlo je vreme da gledam smo sebe! Kad ljudi vide da mi nije dobro, prilaze mi. Ljudi primećuju da mi nije dobro. Znam da me čeka težak period. Devojka nije zaslužila da joj pomenem ime! Žao mi je što vidim da je loše! Poenta je, pustiću je da priča. Želim da se totalno povučem iz odnosa sa njom! Drago mi je što je ušla Monika koja joj je rekla da nema nikog! Ja sam joj to rekao a ona mi nije verovala - rekao je Ša.

- Šta ti govori o tome da ona nema nikog? - upitao je Darko.

- Da je loša osoba! Ja sam bio beznadežan slučaj, propalitet, nula! Moja majka je govorila da sam ja nula i da nema bništa od mene! Ja sam ih onda demantovao. Ona uvek ide kod ljudi koji joj žele loše! Stalno menja društvo. Puštam je niz vodu! Ja sam poslednja osoba koja joj je želela dobro! Teško mi je što ovo govorim, ali mora, dokao sam dno, uništila me je skroz! Želim joj da nađe sreću i da sačuva neki honorar - rekao je Ša.

- Često znaš da kažeš da misliš da ti se vraća karma za sve što si uradio svojoj ženi - dodaje Darko.

- Prvo, mislim da je Ivani lepši život nego što joj je bio sa mnom. Ona je našla svoju sreću. Ja se kajem što sam napravio to ženi koja nije zaslužila! Tu sam da obradim svoju kaznu! Msilim da je previše, dosta sam odradio svoju kaznu! Mislim da zaslužujem da nađem svoju mirnu luku. Trudiću se da budem ja ja - zaključuje Ša.

- Mnogi ne shvataju koliko si ti jak i sve što si ti izneo na svojim leđima. Da li razmišljaš da li si realnan da platiš kaznu, da se razvedeš..? - upitao je Darko.

- Ne prođe dan da se ne vratim na to! Kad imam miran period, samo mi se kuka, stalno mi se plače kako sam sve upropastio. Monika mi je došla i rekla mi je da sve što je bilo, bilo je. Unosi mi mir i pozitivu! Ona je tako mila i tako draga. Na simpatičan način mi objasni neke stvari. Dolazi jedna Monika koja mi kaže toliko pametnih stavri kaže mi da vredim! Mnogo mi znači da me neko poštuje i ceni! - dodaje reper Nenad.

