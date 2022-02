ŠA JE ZA MENE MATOR ČOVEK, ODVRATNO JE! Oglasila se Tarina drugarica koju su SPAJALI sa Ša, ispljuvala repera!

Publika "Zadruge 5" poslednjih nekoliko dana mogla je da isprati neke od najburnijih svađa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, posle kojih su oboje odlučili da zauvek stave tačku na svoj odnos.

Međutim, u emisiji "Pitanja novinara" ponovo došlo do drame između njih dvoje, gde su jedno drugom poručili da se gade. Osim rasprava o tome sa kim je Tara spavala, njihove svađe se svode i na Nenadovo druženje sa njenim drugaricama, pa se tako povela priča i da je reper Tarine drugarice vozikao po gradu i slično, što je izjavio pre par dana.

foto: Printscreen

Za portal Pink.rs oglasila se Tarina prijateljica Kristina, koja je želela da demantuje ovo.

- Volela bih samo da demantujem bilo kakvo vozikanje sa Ša, ta njegova aludiranja su mi odvratna. Nismo svi isto vaspitani, on je za mene mator čovek i ne bih imala nikad ništa sa njim, a po nekoj logici i on bi nas trebalo da gleda kao devojčice. Primetila sam da nema drugi način da je povredi, pa izmislja laži. Tara kakvu god prošlost imala, da li je je grešila ili ne, mene to ne zanima, ja se družim sa njom zbog toga kakav je prijatelj prema meni, priče rekla-kazala me ne zanimaju - poručila je Kristina.

foto: Printscreen

kurir.rs/I.B/Pink.rs