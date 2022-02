NE ŽELIM VIŠE KONTAKT S OVIM ZLOM, IZMANIPULISAN SAM I GLUP! Ša ne može da izađe iz ZAČARANOG KRUGA sa Tarom, otvorio dušu!

Nenad Aleksić Ša tokom "Pitanja novinara" dobio je nekoliko pitanja vezana za odnos sa Tarom Simov, sa kojom nije više u dobrim odnosima.

- Njeno sve je monstruozno! Nije normalno! - rekao je Ša.

- On je njoj rekao pre toga užasne stvari! - ubacio se Lepi Mića.

- Sve glumiš, praviš zrtvu od sebe! Jesi monstrum i loša i zla osoba! Ja sam izmanipulisan i glup. Svaka svađa, sve je njeno delo! Nije ovo jadna mala Tara! Nije tužna, nije ucveljena, nije! Neću osatti imun na njene laži. Nemam komunikaciju sa njom, niti ću je više ikada imati! Ti se zapitaj za ta dela i sve što radiš. Ja sam isao kreten, ludak i majmun. Ako opet pokažem isto ponašanje apsolutno svi imaju pravo da me nazovu psihopatom! Tara se klela i meni u oca za stvari za koje imam dokaze da je radila. Ne želim više kontakt sa ovim zlom! Ubrzo ćete videti novog Nenada! - rekao je Ša.

- Da li si doneo zaista konačnu odluku da staviš tačku na odnos sa Tarom i ko će ti verovati posle svega? - pitao je novinar.

- Ne bih ni ja sam sebi verovao, da gledam sve ovo sa strane. Odlučio sam da stavim tačku na sve, i ona je odlučila naravno. Zaista ne mogu da verujem da neko može tako da se ponaša, da baca hranu, pali stvari... I napolju mi je svašta radila, haosi, prevare, odavno sam trebao da stavim tačku. Da se desi, nekim svetskim čudom, da njoj prorade emocije prema meni, da mi živimo zajedno, treba da razmišljam da li će nešto da mi se desi... Neću da je vređam, neka - govorio je Ša, a potom je usledilo pitanje za Taru.

- Da li veruješ Nenadu? Za sada deluje kao da stoji pri svom stavu? Kako ćeš ti - pitao je voditelj.

- Što se tiče mene, ja sam se samo jednom zaklela u oca i lagala. Ja sam se više iskompleksirala zbog svega, mislim da je preterao sa uvredama kada je spomenuo mog oca i brata. Da mi je iz oka ispao ne bih mu prešla preko toga. Danas sam uhvatila sebe da mi je malo žao, ali stojim čvrsto iza toga što sam se zaklela u tatu. Najponosnija sam ćerka na svetu, jako je lepo pričao sinoć o svemu, nikoga nije uvredio. Poremetile su me neke stvari, ali to nije tema. Sada je Martina tu, pričale smo dosta i biće mi lakše. Vređao me jeste, ali sam mu vratila. Moram da se okrenem sebi, ne mogu više - govorila je Tara.

- Mene uvek kod nje u izlaganju nervira to što mora da ispadne neka žrtva. Žao mi je što ona nikada neće reći da je u jnoj problem i nikada neće biti realna. Nikada se neču složiti sa njenim izlaganjem, mnogo je toga ona meni loše uradila. Ja sam neko ko je prema njoj bio predobar, a dobio sam najgore stvari od nje. Uvek sam bio uz nju a nisam ni hvala dobio. Ne želim više da se svađam i nastavljam sukobe - govorio je reper.

- Ako ne želiš, onda više nemoj da se nadovezuješ, nemoj da prilaziš dok sedim sa Martinom, nemoj da govoriš da si završio odnos a nabacuješ mi April - prekinula je Simova.

- Tara, da li se i on tebi gadi i u kojoj meri? - pitao je Darko.

- Ona je neko ko od kada sam ja ušao ne pada više u nesvest, neko ko me je dozivao kada nisam bio tu - prekinuo je reper.

- Gadi mi se sve, i ja sama sebi i ovaj ceo odnos. Da mogu da vratim vreme, sve bih drugačije odradila. Nikada više u životu nisam bila ponižena kao danas, stavljam jednu ogromnu tačku na sve - dodala je Simova.

- Mene ove stvari toliko nerviraju... Svi mi odlično znamo ko je Tara i kako se ponaša, a sada ovde glumi ludilo. Napolju je još gora, da se razumemo, ovde je još i dobra. Ne mogu više da je smislim ni da joj čujem boju glasa - vikao je reper.

