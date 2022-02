ŽAO MI JE ŠTO NISAM VIŠE, ZAKLELA SAM SE U OCA! Tara otkrila sve detalje SUKOBA sa Ša, ne želi više da ga vidi! (VIDEO)

Tara Simov u emisiji kod Marka Janjuševića Janjuša i Stefana Karića progovorila je o sukobu sa bivšim dečkom Nenadom Aleksićem Ša.

- Kako ti je palo na pamet da mu zapališ stvari? - pitao je Karić.

- Rekao mi je da mi je mama debil i dobila sam mnogo uvreda. Loša taktika i procena svega, sa moje strane. Mislila sam da mogu dadovedem do svog ličnog mira. Pokušala sam fino i mirno, pokušavam da imam korektan odnos sa osobom koju ne volim i ne mogu očima da gledam. Žao mi je što nisam više i što je Luks saskrio ostatak stvari. Mislila sam da može da bude dobro i meni i njemu, da nema vređanja i haosa. Krenuo je da mi zamera svaku reč i pogled... Počeo je da upada u teorije, kao prošle godine. Ja i da sam pogledala ne vidim razlog da me vređa. Ja sam se zaklela u oca da se neću miriti, nuditi i raditi stvari iz sažaljenja. Ja ne mogu da živim sa onim što je on mene izgovorio, ja nisam toliko vređala. Ja sam bila mnogo surovija, ali nema potrebe da se ide na taj nivo porodice i roditelja. Nadam se da će se kontrolisati - pričala je Tara

