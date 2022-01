HTEO SAM DA UPOZNAM TARU SA MAJKOM LJILJOM: Nenad Aleksić Ša otvorio dušu o odnosu sa BIVŠOM i dalje je SLAB, ali nisu u VEZI

Nenad Aleksić Ša otkrio je sve o učešću u rijalitiju i odnosu sa bivšom devojkom Tarom Simov.

Kako je istakao reper, on voli rijaliti, ali je ušao zbog nekih problema.

- Ja volim rijaliti, pa sam morao da uđem u Zadrugu iz nekih drugih problema, ali i finansijski sam tu. Nikad nije Tara tražila ništa, to moram da kažem... April je kod Martine, upoznao sam je i ona je dobra. April je na sigurnom... Nisam hteo da ulazim u veze, prosto nemam snage. Uživam u samom sebi, meni je bitno kako se ja osećam u tom trenutku - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Da li te se neko odrekao ili su te prijatelji podržali? - pitao je Janjuš.

- Nisu me se odrekli. Kad te neko osudi ovde, napolju te gotivi. Takav smo narod, pljujemo pa ližemo - rekao je reper.

- Koja je tvoja promena u ponašanju? - rekao je Karić.

- Pa gledaj, napet sam. Nemam ručnu sada da sam stegnut, radim šta hoću. Svaka škola se plaća i bila je preskupa. Gledam sad u rijalitiju, da koliko god da su ozbiljne te teme, da se našalim...Svi živi gledaju rijaliti. Što se tiče Dejana i Dalile, pa ne znam. Ja generalno nisam takav da se mešam u tuđe živote. Ne intresuje me, ako me prozovu za reč, aj ću da prokomentarišem na način na koji meni odgovara. Ceo život sam ja takav. Nikada nisam dao da mi se neko meša u moje veze i u sve to - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Imam i dalje osećanja, ali ne ona koja sam imao ranije i nisu toliko jaka. Mi nismo u vezi, tu smo šta smo. Bez zezanja, nismo u vezi. Ja sam slab na nju, a ljudi mogu da tumače kako god hoće... Kad bi se promenila onako kako ja želim, tj. kad bi se prilagodila meni ili ja njoj, pa gledaj, nikad se ne zna, možda bih se oženio njom. Ne mogu da kažem da, niti mogu da kažem ne - rekao je reper.

- Bilo je tu i lepih trenutaka. Nismo mi mnogo provodili toliko vremena, pa nema mnogo lepih trenutaka... Bio je trenutak kad sam hteo da je upoznam sa Ljiljom, ali nije došlo do toga. Pa nije, zato što je Tara ostala duže u gradu - kazao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.

