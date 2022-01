TVOJE PRIČE ME PRAVE KU*VOM I SPONZORUŠOM! Tara i Ša u žestokom klinču, on izneo sve PIKANTERIJE iz njihovog odnosa, SIMOVA BESNA!

Zadrugari su imali priliku da čuje šta je Nenad Aleksić Ša pričao o Tari Simov i kako se žalio Stefanu Mihiću da više ne može da joj ćuti na sve što ona radi.

On im se požalio na sve što je uradio za nju, koliko je izgubio, a na koji način mu je ona vratila.

foto: Printscreen/Zadruga

Tara je odmah dobila reč da komentariše snimak.

- Ja sam ove godine bila blaga za sve što sam pričala napolju. Imao je šest meseci da me preboli i zaboravi, a on je ušao ovde. Tvoje priče me prave ku*vom i sponzorušom. Nisam rekla da si se pripremao za rijaliti, ali šest meseci nisi pričao ništa. Dok sam pričala sve najgore slao si mi gaće i čarape. Pričao si na klipu, pričaš svaki dan, otkako si ušao prekidaš me. Kupili smo zajedno psa, nakon dan i po smo raskinuli - govorila je ona.

- Nije, ja sam brinuo o psu... Granulice, veterinar, sve ja. Naš pas koji je završio kod tebe, znaš kako - ubacio se Ša.

- Tako što je 20 ljudi došlo da te moli. Držala si psa i rekla da ćeš da razbiješ prozor, šutirala si me nogom - rekla je Simova.

foto: Printscreen/Zadruga

- Priča sve najgore o meni, ljubi se sa mnom i leže sa mnom u krevet - dodao je reper.

- Pokušavala je četiri meseca da opere sebe od nečega od čega ne može. Činjenice postoje napolju. Tara je pokušala i pokušava svojim prilaskom, znam njen plan, budala nisam! Znam način rada Tare Simov, misli poljubiće me, baci mi rovca i ja ću biti ludak koji je juri po kući - pričao je Ša.

- Devojka se pi*a po tebi, napustila te prošle godine i zvala Stefana. Ona je sedela kad smo se svi smejali, rekla ti da ćeš videti posle i na kraju si završio sa njom - rekla je Aleks.

- Da li ona dematuje sebe za ono što je pričala da sam ludak? Ja pokazujem samo da sam slab na nju - dodao je on.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:09 TARA SIMOV U SUZAMA: Bivša rijaliti učesnica ZAGRLILA PSA i plače kao kiša