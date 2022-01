ĆALETOV SIN PROGOVORIO O ODNOSU SA TAROM SIMOV! Nikola otkrio detalje njihovog poznanstva, a evo da li je bio INTIMAN SA NJOM!

Od ulaska Nenada Aleksića Ša u Belu kuću, svakodnevno se vodi tema o njegovom turbulentom odnosu sa Tarom Simov. Naime, njihova veza je ostala upamćena kao burna sa velikim brojem sukoba.

Tara Nenada svakodnevno predstavlja kao psihopatu, dok on sve vreme govori kao je ona njega varala, pa je čak pomenuo da je Tara imala se*s sa Nikolom Keljanovićem poznatijim kao Ćaletovim sinom.

foto: Printscreen

Tim povodom za Pink.rs se oglasio Nikola i otkrio da li je to istina:

- Mene i Taru je upoznala zajednička drugarica u jednom klubu. Tara je tražila de me upozna i to se desilo. Nas dvoje smo se videli samo to veče i ona me je nakon toga zapratila na Instagramu - kaže Nikola pa otkrio da li je bilo nešto između njih dvoje:

- Ona i ja nismo imali ništa, samo smo se upoznali i blejali u istom društvu to veče, ja ne znam ni Ša, i nije mi jasno što su me uopšte pominjali - zaključuje Nikola zbunjeno.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

05:05 NISAM MOGAO DA PADNEM UZ TAKVU ŽENU: Ša priznao sa kim je prolazio kroz AGONIJU posle Tare, pa progovorio o ULASKU U RIJALITI!