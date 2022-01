RUŽNO JE I SRAMOTA DA ČOVEK PRIČA TAKVE STVARI! Tarina prijateljica sve vreme je bila sa njima napolju, a sad razvezala JEZIK

Trubulentan odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša svakodnevno je jedan od gorućih tema kako u ''Zadruzi 5'', tako i van nje.

U poslednje vreme njih dvoje iznose sav prljav veš iz njihove veze pa su jedno drugo optužili za mnoge stvari.

foto: Printscreen

Tim povodom za Pink se oglasila Tarina drugarica Kristina koja je dosta vremena provodila sa Tarom i Ša dok su bili u vezi, pa je porkomentarisala njihvo ponašanje i sukobe koje imaju:

- Moj komentar na to je: Užas! Nisam bila prisutna tokom svih dešavanja da bih komentarisala, ali mogu ono što znam. Smatram da čovek sa toliko godina i iskustvom treba da ima razumevanja prema realno gledano devojčici od 20 godina. Njihove rasprave i iznošenje nekih detalja iz njihove veze u rijalitiju mi je ružno. To su neke stvari koje se ne pričaju, da li one bile istina ili ne. Ša je ušao sa stavom da će je paziti i pomoći šta treba, da neće da je napada i sve je to pogazio u jako kratkom periodu - komentarisala je Kristina odnos Tare i Ša, pa se osvrnula na njihvo druženje van Zadruge:

foto: Printscreen/Magazin In

- Naravno da demantujem da je Ša bilo kome kupovao neke stvari. On je spominjao da je Tara imala nešto sa mojim bratom i to treba demantovati. Ružno mi je i sramota da čovek priča takve stvari, pa on je sedeo u mojoj kući igrao soni sa tim istim mojim bratom, blejao, jeo... Odlično zna da to nije istina, kao i za druge momke koje je spominjao. Nisam očekivala da će se Ša baviti takvim lažima - ljuta je bila Kristina zbog Nenadovih optužbi za koje kaže da su neistine.

- Taru prati loš glas zbog nekih stvari koje je uradila nepromišljeno, ali ona nije loša devojka i kao njen prijatelj tvrdim da sve te Nenadove optužbe nisu istina - završila je Kristina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs