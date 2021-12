IZUJEDALA ME, RASKOMADALA! TARA SIMOV POTRESENA DO KOSKE: Dobila sve što je želela, a onda ju je razočarao bivši ŠA! (VIDEO)

Tara Simov je pozvana u Rajski vrt gde ju je sačekalo iznenađenje od Drveta Mudrosti.

Naime, Tara je dobila priliku da vidi svog psa kog je dugo dozivala. Ona nije uspela sakrije osmeh sa lica i sve vreme se igrala sa psom.

Tara je u jednom momentu čak i zaplakala:

- April, sedi! Je l' znaš ko je maka? - upitala je Tara kroz suze.

- I dalje si ne poslušna, ali naučila si da se igraš, ali Ša te nije naučio da budeš dobra - govorila je Tara.

Ipak, Tara se kasnije požalila cimerima i pričala o tome kako je pas nije prepoznao.

- Obradovala mi se prva tri minuta, posle se igrala ovako. Izujedala me, raskomadala me... Jedva me je prepoznala - govorila je Tara.

