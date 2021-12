TARA PONOVO DIVLJA, OBEZBEĐENJE REAGOVALO! Simova napala Anđelu, pljuštale pretnje, nastao KRŠ I LOM na imanju! (VIDEO)

Anđela Đuričić je uzela šlag i polako krenula da ide od Mateje Matijevića, preko Ane Spasojević, pa do Tare Simov.

- Ja bih pre mesec dana šlag zalepila Mateji, jer me je tad ponizio. Tad me je povredio i doživela sam veliko poniženje. Ali isto tako, postoje drugi ljudi u kući. Npr. imala sam konflikte sa Anom Spasojević, svađale smo se, raspravljale, i dalje mislim da ima zlu nameru prema meni, to mi je dokazala kod frizera. A onda imamo i treću osobu, koja pre svega ide po osobi, npr. pre ove igrice, preti indirektno. Preti da ja čujem, da ako ja njoj zalepim šlag, da će da mi slomi vilicu. Već mi je pretila, prošle nedelje gađala šoljomn. Ne prestaje da priča o meni. Hajde kada smo Mateja i ja bili zajedno, ali kada nismo. To prelazi u lične frustracije. Pokušava da me ospori na svaki mogući način, zabranjuje ljudima da se druže sa mnom. Mene ona ne zanima, ne zanimaju me njene priče, teme. Ponajmanje me zanima ona, ali očigledno ja nju toliko zanimam... Ja njoj ništa ružno nisam rekla - pričala je Anđela o Tari.

- Dovoljno da mi pomeneš kosu. Drugačije je kad kažeš meni. Meni se te stvari ne spominju, bolest, kosa, porodica, ukoliko ne želiš da ostaneš bez glave. Meni možeš samo da pokušaš da zalepiš šlag - odgovorila je Tara.

- Mogla bih i Dalili, ali ona mi nije kao ti bez razloga majku psovala - nastavila je Anđela.

- Hajde pokušaj - zapretila je Tara.

- Ja ne mogu nikome drugom da zalepim - odgovorila je Đuričićeva.

Anđela je krenula ka Tari, a ona je počela da je odguruje rukama. Obezbeđenje je sve vreme bilo prisutno.

- Kakav je ovo način, devojka je htela dostojanstveno da ti šlag stavi, ko si ti? - pitao je Mihić.

- Može mi se, ja sam Tara Simov - odgovorila je Simova.

- Ja nemam problem sa Đoletom koji mi je zalepio šlag, nego sa tobom koja se ovako ponašaš - nastavio je Stefan.

- Tara, na ovaj način se glupo gube honorari. Ako vama vaš ego ne dozvoljava... - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja sam joj rekla da pokuša - nastavila je Tara.

- Toliko si jadna, da mi te je žao - rekla je Anđela.

- Pusti mi suzu ako me žališ. Plači - dodala je Simova.

- Ovo ti je samo prvi izgubljeni honorar od strane mene - nastavila je Đuričićeva.

