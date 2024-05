DAČIĆ O ZADACIMA MUP Visok nivo bezbednosti u Srbiji i oštra borba protiv kriminala i korupcije! Evo šta je rekao o novoj funkciji

Ivica Dačić, novoizabrani ministar unutrašnjih poslova, koji je tu funkciju obavljao i od 2008. do 2014. godine, izjavio je danas da će glavni zadaci tog Ministarstva biti da obezbedi visok nivo bezbednosti u Srbiji, kao i da ima oštru borbu protiv kriminala i korupcije.

On je za televiziju Prva rekao da MUP mora da obezbedi visok nivo sigurnosti ljudi u Srbiji, kako se više nikada ne bi ponovili tragični događaji, odnosno prošlogodišnja masovna ubistva 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca.

- Čeka nas veliki posao, ali ja mu se radujem. Menjate frekvenciju, ovo je sada druga frekvencija u odnosu na Ministarstvo spoljnih poslova (2014-2020, 2022-2024), predsednika Skupštine (2020-2022), predsednika Vlade (2012-2014), ali to je povratak na ono što sam radio - rekao je on govoreći o funkcijama koje je obavljao u prethodnom periodu.

Pritisak na Kurtija

Ivica Dačić, koji je do 2. maja bio ministar spoljnih poslova, osvrnuo se i na najavu prijema tzv. Kosova u Savet Evrope, navodeći da po tom pitanju trenutno postoji pritisak na Aljbina Kurtija.

- Situacija je, barem dok sam bio ministar spoljnih poslova, da postoji pritisak da se Kurti natera da učini, kako oni to slikovito kažu, traže termin koji ništa ne znači, nepovratni korak ka formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO) - kazao je on.

Šta bi bio nepovratni korak, prema Dačićevim rečima je "pitanje za milion dolara".

- Da li je to da on Statut ZSO pošalje Ustavnom sudu? Ja ne znam šta je u tome veliki korak, jer Ustavni sud, kada sve prođe, može da kaže da to ne prihvata. Ovde nema garancije da će neko da kaže da prihvata Statut ZSO i da idemo dalje - dodao je ministar.

Dačić je naveo i da Kurtiju nije prihvatljiv ni taj evropski predlog Statuta ZSO, već da on ima svoj, o kom se konsultuje sa predsednicima opština sa srpskom većinom, što su trenutno Albanci.

Kurir.rs / Beta