TARA I JA SMO MORALI DA REŠIMO NEKE STVARI! Nenad Aleksić Ša priznao zbog čega je opet u rijalitiju, pa pomenuo Dalilu i Dejana!

Nenad Aleksić Ša je u Rajskom vrtu razgovarao sa Drvetom Mudosti.

Ša je komentarisao odnos sa Tarom Simov, a potom progovorio o Dalili i Dejanu Dragojeviću.

- Ja ne znam, ja sam na nju slab, ona je meni draga, ima tu milion i jedna emocija. Nisam ušao da je poremetim, a neke stvari smo morali da rešimo. Ne može samo jedan osoba da bude kriva, svi smo krivi. Jutros je po prvi put priznala da se bahatila da je namerno bila bezobrazna. Nas dvoje smo morali da izbacimo sve, i da budemo u korektnom odnosu - rekao je Ša.

foto: Printscreen

Ša je nakon toga komentarisao odnos Dalile i Dejana:

- Dejan mi je iznenađenje, on je jako kul momak, vidi se da je krivac Dalila za sve, jedino mu zameram da se ne povređuje. Meni je jako drago što posle svega što mu se dešava, on se smeje. On je sinoć bacio foru za Dalilu, jer je i njemu muka. Ja mogu dosta da ga posavetujem jer sam ja bio polupan od prošle sezone, družicu se sa njim sigurno.

foto: Printscreen

- Mislim da je moguće da će biti nešto između Fiće i Dalile, ali njemu je Maja rak rana. Ima on emocije prema Dalili, a da li će doći do mirenja videćemo - rekao je Ša.

