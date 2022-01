ŠA JE KAO DEJAN, A PROŠLE SEZONE SVE JE LAGAO! TARA GOVORILA ISTINU: Zadrugarka otkrila šta se krije iza veze repera i Simove!

Sandra Rešić, MC Aleks, Ana Jovanović i Sanja Grujić su komentarisale ponašanje Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

Zadrugarke su komentarisale kao Tara na sve načine pokušava da se pomiri sa Ša, da bi dokazala da on želi da bude sa njom iako to poriče.

- Nenad je prošle godine sve lagao, a ona je bila ta koja je govorila istinu. Tara je nama govorila kako on njoj priča da je voli i to sve, a on je poricao, a ustvari su oni imali dogovor - rekla je Sandra.

- Ma da li me zezaš? - upitala je Sanja.

- Da, da. Mene je narod zamrzeo zbog njih. Mene i Đedovića su zvali odbor za razvod, a mi nismo znali ništa, sem onoga što je Tara pričala. On nije smeo da e suoči sa mnom, nij hteo da prizna da sam ga ja sklanjala od Tare, a on to nikada nije govorio. Ja ga uzela za omiljenog, a tako se ponašao. I onda se desilo u Narod pita da je Tara potrvidila nešto što sam ja rekla, a onda je on krenuo da mi se izvinjava - pričala je Sandra.

- To su sve bolesnici, strašno - rekla je Sanja.

- Ja sam njega žalila, bila sam ubeđena da Tara laže, a ona nije lagala. I da jeste Tara najgora, šta je on uradio - govorila je Sandra.

- Meni nije jasno što je radila ono sinoć, jurila za njim bukvalno - rekla je MC Aleks.

- Njima bre niko ne veruje. Tara priča kako ga ne voli, a besi se na njega. Potom priča kako ju je maltretirao, a onda bude sa njim - govorila je Sandra pa uporedila Dejana i Ša.

