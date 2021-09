NIKO NE SPOMINJE PARE KOJE MI JE UZELA IVANA, SAMO TARA: ŠA izgoreo od besa u emisiji UŽIVO, reper ISPROVOCIRAN kao NIKAD PRE!

Bivši učesnik "Zadruge" i reper Nenad Aleksić Ša pojavio se večeras pred kamerama kako bi još jednom komentarisao svoje učešće u rijalitiju i odgovarao na pitanje publike. Sa jednom gledateljkom ušao je u žestok sukob.

foto: Printscreen/Pink

- Ša je meni super, imam mnogo toga da kažem. Verujem da je on Taru mnogo voleo, jednom su mu rekli čudo da se nije oženio sa šesnaest godina kad je takav - nastavila je gledateljka.

- Meni je glupo da uopšte to komentarišem, šta sad to znači ako imam četrdeset godina treba da umrem i da igram šah na Kališu?! Šta treba da se obesim, napunio sam četiri banke i idem da se ubijem. Ja volim što sam ovakav, ja neću da se menjam. Zreo sam kad je u pitanju posao, a ovako volim da se šalim i zezam - rekao je Nenad.

- Zašto karikiraš, ja nisam ništa loše mislila i nisam hejter. Ja sam na tvojoj strani ali mi ne daš da završim - govorila je gledateljka.

- Nema veze to koliko godina ko ima, ne pričam o tome. U kom trenutku je trebalo da shvatiš da te Tara ne voli, treba da provališ to sam a ne da čekaš da ti ona to kaže - nastavila je gledateljka.

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam kakve to veze ima sa time da li sam ja zreo ili ne. Ja nisam bio svoj jer sam slušao sve i svašta i normalno da mi mozak nije radio kako treba. Ne možete vi da znate - pokušao je da nastavi reper.

- Demantuješ sam sebe, znaš li ti koliko se ja sekiram zbog tebe - prekinula ga je gledateljka.

- Ne odgovaram ti više, aj ćao - odsečan je bio reper.

- Ne možeš ti meni da kažeš ćao, meni to samo Ivana može to da kaže. Ne znam šta sam ja loše rekla, ti si ispao glup u ovoj priči - rekla je gledateljka.

- Ako ste se vi ubabili u četrdesetoj godini i gledate dnevnik to je vaš problem, ja taj život neću - vikao je reper.

- Koji si ti ljakse, ma ko ti drma kavez - rekla je gledateljka.

- Eto ti meni to kažeš, uopšte ne moram da ti odgovaram ni na šta - dodao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Dobro Nenade, bilo je i gorih komentara, gospođa lepo priča, nije uvredila, govori kulturno, pokušaj da spustiš loptu - ubacila se voditeljka.

- Iznervirao sam se odmah na početku za komentar na moje godine. Smatram da je sve zrelo što sam uradio - rekao je Ša.

- E lepo, trebalo je još balona da bude pa da izađeš sa još manje para - istakla je gledateljka.

- To je šmekerski čin - dobacio je Nenad.

- Jeste, ali ona je veći šmeker od tebe! Gde je ona sada, a gde si ti? - pitala je gledateljka.

- Ja sam sve zaradio, ja sam sve samoinicijativno uradio, Tara je šmeker! Niko ne spominje pare koje mi je Ivana uzela nego ovo - pitao je Nenad.

- Ako je tako, zašto je nisi tužio? - pitala je gledateljka.

- Ma ajde molim vas, ovde svako priča ono što mu je rečeno - dodao je Nenad.

- Šta mislite ko ima više razmevanja kod naroda posle svega? - pitala je voditeljka.

- Nema mi logike, mislim da je Tara igrala rijaliti a da je Nenad iskreno voleo. I ja sam tog mišljenja - odgovorila je gledateljka.

foto: ATA Images

- Ja ne mogu da slušam ovo - ubacio se Nenad.

- Ja ne znam šta sam ja loše rekla, ja sam zvala kao njegova podrška, ne razumem ovo stvarno - rekla je gledateljka.

- Stvarno ne razumem šta je ona to loše rekla, samo je rekla da misli da si trebao ranije da shvatiš da je bila sa tobom iz sažaljenja - rekla je gledateljka.

- Ja to ne mislim tako. Sa moje strane to je bila posebna ljubav i najveća do sada. Osoba koju volim ili sam voleo nikada neću dati da je neko pljuje. Nisam se iznervirao sam zbog toga nego se spominju te godine. Ja sam neko ko je ni iz čega napravio sve i ne mgu da budem glup, neinteligentan. A to kako se ja ponašam to je moja stvar, neću da glumim dedu i gledam vesti. Imam snage kao konj i dalje igram fudbal, izgledam mlađe od većine. Ako imam četrdeset godina ne znači da treba da umrem, ne kapiram. Evo kako ja to gledam, pedeset posto dajem ja pedeset ona, sad pošto ja imam više godina treba da glumim ćaleta. Ne znam zašto ta neka mlađa osoba ne može na mene da utiče lepo. Neću da biram koliko neko ima godina pa da se zaljubim. Da li iko zamerio Kristijanu zamerio godine? - nastavljao je reper u emisiji "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:04 TARA SIMOV PRISNA SA PEVAČEM! Rijaliti učesnica izašla u provod sa njim, grle se i zavodljivo PLEŠU! (FOTO, VIDEO)