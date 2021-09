ŠA PRIZNAO DA SE VIDEO SA TAROM! Reper otkrio detalje susreta i komentarisao SUZE u emisiji zbog MATEJE: On je njena BOLNA rana!

Bivši učesnik "Zadruge" i reper Nenad Aleksić Ša pojavio se večeras pred kamerama kako bi još jednom komentarisao svoje učešće u rijalitiju. On se najpre dotakao susreta sa Tarom Simov.

Naime, Tara i Ša nedavno su uhvaćeni u zajedničkom susretu u jednom Beogradskom kafiću, a na pitanje da li je na njegov fizički izgled uticalo to što je otkrio njihov susret, Ša je imao da doda:

- Ne, ne (smeh). Videli smo se, došao sam da joj donesem neke haljine koje su ostale kod mene - rekao je reper.

Potom je u emisiji komentarisao što se Tara rasplakala na pomen njenog bivšeg dečka Mateje Matijevića:

- Video sam da je Tara u nekom momentu bila nervoznija, pa je onda udarila jako, mislim da je neke stvari rekla u besu. Ne mogu sada da se setim cele te emisije, jer nisam ni odgledao do kraja. Nije mi bilo svejedno kad je zaplakala, ali ja ne mogu nečija osećanja da promenim, šta ja tu mogu. Da li je stvarno tako, ja ne znam. On joj jeste bolna rana, to je sigurno. Čuo sam da su joj govorili o onim poklonima, to su pokloni, ljudi, to se ne vraća - prokomentarisao je Ša Tarino gostovanje u emisiji "Zadruga - Narod pita".

