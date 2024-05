"ON GAZI PO FEKALIJAMA I ONDA MENI TO CURI NA GLAVU" Problem stanara zgrade u Loznici: Zbog neodgovornog komšije SVI NA MUKAMA

Stanari jedne zgrade u Ulici kneza Miloša u Loznici godinama imaju problema zbog neodgovornih komšija. Dok institucije odgovornost prebacuju jedna na drugu, paprene račune za popravke nastale štete plaćaju sami stanari.

Nekoliko puta godišnje, već deceniju i po, porodica Karić mora da renovira svoj dom, jer komšija u stanu iznad, tvrde, pravi brojne probleme. Poslednji incident desio se za praznike, kada su zbog zapušene cevi u kupatilu iznad fekalije dospele i do njihovog stana.

"Evo sad je zadnji put fekalija počela da izbija, njemu to ne smeta, on gazi po tome jednostavno mu to ne smeta. I onda meni to curi na glavu, ja trčim gore, ja to sve popravljam, ja sve plaćam", priča Mladen Karić, iz Loznice.

Zbog neodgovornog komšije sa trećeg sprata trpe i ostali stanari.

Ruža Pavlović kaže: "Kod njega je u stanu nemoguće živeti, ja ne znam kako on živi".

"Nikakve saradnje sa njim nemamo, žaliti se njemu ne vredi", navodi Milovan Tešić, iz Loznice.

Stanari stambene zajednice u Ulici Kneza Miloša, kažu, da su se obraćali svim institucijama.

"I na kraju ništa", ističe Mladen Karić. Dodaje: "To se vrtelo, vrtelo, vrtelo… u socijalnom kažu mi nismo Vodovod i kanalizacija, u komunalnoj inspekciji kažu - mi možemo da napišemo zapisnik da napišemo prijavu i idite u socijalno, u socijalnom kažu - nismo mi ustanova za sve i svašta. Odeš u komunalnu policiju, kažu - nemamo mi nikakve veze, mi smo komunalna policija, idi kod advokata."

Ovaj slučaj je na kraju završio na sudu, ali je trajao toliko da je sudija, kažu, otišao u penziju. Sada je predmet kod drugog sudije.

"Ima situacija gde su neki postupci u sudu koji se tiču lišenja poslovne sposobnosti određenih lica gde je potrebno da se postavi staratelj koji bi vršio ovlašćenja i zastupao interese tog lica, dakle dok se to sudski ne reši, dakle pred drugim organom, mi kao grad ne možemo da preduzmemo bilo šta”, objašnjava Milorad Matić, načelnik gradske uprave u Loznici.

Dok se postupci ne reše, a institucije ne usaglase, stanari se nadaju da je problem ipak rešiv i da se na kraju neće postaviti pitanje: Zašto niko nije reagovao na vreme?

(Kurir.rs/RTS)