CAR SAZNAO DA DALILA IMA DETE, PA JE NAPAO Dragojevićka se posvađala s njim, a ovo su svi detalji TAJNE KOJU JE KRILA I OD DEJANA?

Dalila Dragojević posvađala se sa Filipom Carom, kada joj je on saopštio da je saznao za priče da ona ima dete.

foto: Printscreen/Pink

- Sve priče koje sam slušao o tebi su iz drugog ugla. Više verujem tebi - pričao je Car.

-Ne mogu da skapiram šta si mogao da čuješ za moju prvu priču - odgovorila je Dalila.

- I za prvu totalno drugačije i za drugu i za treću... - pričao je Filip.

- Ti si čuo da imam ostavljeno dete... Evo, ja tebi ne verujem u tvoju priču. Maja je rekla da si išao da drndaš drugu devojku dok je spavala - dodala je ona.

- Vidi, ja sam tebe slušao od Kulina bana, ništa nisam rekao. Sve što si ti meni pričala, ja sam od drugih čuo drugačije. Ja sam samo rekao da je nemoguće da nikome nisi dala povoda dok si bila u drugim vezama... Ja sam čuo da si ti ovde... Nebitno - rekao je on.

Izvor dobro upućen u Dragojevićkinu prošlost, pre nekog vremena govorio je o ovoj temi:

- Ovo je najbolnija Dalilina tema, o njoj nikada ne priča pošto ni danas ne može da se pomiri sa činjenicom da je ostavila dete i pobegla. Dalila je prošla kroz pravi pakao zato što su nakon porođaja počeli veliki problemi. Pre svega, taj dečko ju je fizički maltretirao i psihički je uništavao. Trpela je sve i svašta, a kada se najmanje nadao, pokupila je stvari i pobegla iz Švajcarske u Bosnu. Dete nije povela jer se bojala da će on zahtevati da je viđa i da će detetu namerno nauditi da bi se njoj svetio - objasnio je izvor za Republiku tada i dodao:

foto: Printscreen/Pink

- Od tada se samo preko jedne žene koja joj je i pomogla da pobegne raspituje o ćerki. Kada je rešila da pobegne iz Švajcarske, tog trenutka je odlučila da nikada niko ne sazna da je rodila dete, već je svima pričala da je abortirala. Njoj nimalo nije lako. Zbog toga se odmah rasplače kada neko priča o abortusu. Mesecima je bila na terapijama kod psihologa zbog toga i od tada vuče velike traume.-Boji se da će je Dejan osuditi i da će je gledati drugim očima ako mu prizna da ima ćerku, koju je ostavila, te još nije smogla snage da mu kaže. Poznavajući Dejana, kada sazna za to, verovatno će je prezreti i ostaviti. Sve bi bilo drugačije da mu je odmah rekla istinu, on bi joj čak i pomogao da dođe do ćerke, ali ona je mislila da bi to bio dodatni teret za njihov odnos jer im se u tom periodu njegova majka Biljana mešala u vezu i jedva je uspela da ga privoli sebi i urazumi da ne sluša majku, koja je ne voli - zaključio je izvor svojevremeno.

- Ima tu istine, ali o tome ne želim da pričam. Tačno je da sam imala momka s kojim sam se zabavljala četiri godine, ali smo se razdvojili kada sam otišla za Beč da radim. Nismo mogli dugo da budemo razdvojeni, pa smo odlučili da pobegnemo za Švajcarsku. Ostalo neću komentarisati - rekla je Dragojevićka pre nekoliko godina.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M.

