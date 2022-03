DALILA PREBLEDELA KAD JE ČULA DA DEJAN MOŽE DA POSTANE OTAC: Dragojević i Aleksandra progovorili o TRUDNOĆI, evo šta je istina!

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić odgovarali su na pitanja publike. Danima se spekuliše da je Nikolićeva u drugom stanju, a sada je otkrivena istina.

- Da li zaista postajete roditelji pošto Aleksandra nonstop aludira na to - glasilo je pitanje.

- To pričaju drugi ljudi jer sam jela kisele krastavce, svi me nešto zezaju za to. Nisam trudna - rekla je Aleksandra.

- Kako se ne pazimo. Nema ništa od toga - rekao je Dejan.

- Drugi ljudi komentarišu to, meni se nešto čudno dešava. Aludiraju zadrugari, zezaju me. Kasnilo mi je neko vreme, pitala sam Matoru kad je dobila, jer dobija u isto vreme kad i ja. Ne, nisam. Dejan i ja samo tek mesec dana u vezi, nije ni vreme ni mesto za to - rekla je Aleksandra.

- Kad bi se to desilo, ne bih se prepao - rekao je Dejan.

Kurir.rs/S.M.

