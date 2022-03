DEJAN JE NEVIĐENA P**KA! Miki Đuričić raskrinkao Dragojevića i celo njegovo društvo, izvređao ih NAJSTRAŠNIJE! (VIDEO)

Miki Đuričić nije mogao da se smiri nakon suočavanja sa Sandrom Rešić u "Amneziji".

Otišao je do Lepog Miće, pa opleo po celom njenom društvu.

foto: Printscreen

- Siguran sam da je Fran uneo informacije spolja i da su se zato udaljili od Dejana. I Dejan je p*čka neviđena, priča da mu je Marko otvorio oči, a on ga vređao najstrašnije. I onda ustane i kaže da ne može da podnese komentare ljudi, a prijatelj ga najstrašnije izvređao. Rešićka je p*ca sa dva lica. Đedović je razuman, zna on kako sa kim priča, sprda se sa budalama. Mene Rešićka nervira, ja stvarno imam lepo mišljenje o njoj van toga, vredna, poštena i onda dođe i us*re mi to - pričao je Miki.

Kurir.rs/K.Đ.