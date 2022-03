MAJA NIKOLIĆ RAZVEZALA JEZIK O DEJANU DRAGOJEVIĆU: Kvaran je, s Aleks isto kao sa DALILOM! Razočarana jer se odrekao REŠIĆKE!

Nakon što se Dejan Dragojević javno u Zadruzi odrekao svoje prijateljce Sandre Rešić, pevačica Maja Nikolić oglasila se tim povodom.

Poznato je da je upravo Maja kada je bila u žiriju na Zadrugoviziji pohvalila Sandru da je Dejanu pravi prijatelj i njemu stavila do znanja da mora da je sluša, međutim Dejan je promenio mišljenje od kako je ušao u vezu sa Aleksandrom Nikolić:

- Dejan je labilan, to smo već videli. Nije lepo to što je uradio i što je naziva svakakvim imenima, to mi se ne dopada. Zaljubio se u Aleksandru i počinje da se ponaša isto kao i sa Dalilom, a ona je ljubomorna na Sandru pa ga koška da mora da je otkači! Nikad tako nešto ne bih uradila jer je Sandra svim srcem bila uz njega kad mu je bilo najteže! Čim se zaljubi sve zaboravi, po tome se vidi da Dejan ima nešto kvarno u sebi što mi se uopšte ne dopada, razočarao me je - otrkila je pevačica za Pink.rs.

- Sigurna sam da Aleks nije pravi izbor za njega, ali opet će napraviti istu grešku iako smo mu svi poručili da uživa i da menja devojke i da nema potrebe da se vezuje, ali ako je Aleks trudna on će iz jednog braka ući u drugi, a još se nije oporavio, to je velika greška - dodala je Maja.

- Meni je sve okej što Dejan radi, i nek bude sa bilo kojom, samo da se nikad nikad više ne vrati Dalili. Mada ako je Aleks trudna, požurili su, ljudi moraju da se upoznaju lepo pa da prave decu - rekla je Maja.

