CAR I JA SMO PLAKALI ZAJEDNO! JA SAM PRVA KOJA ZNA NJEGOVU PRIČU: Dalila otekla u SUZAMA zbog Filipa i Minin ulazak ju je POTRESAO

Dalila Dragojević nakon dve nedelje ratovanja sa Filipom Carem pomirila se sa njim.

Dalila je pričala o ovom odnosu, ali i ostalim situacijama u kući i odmah počela da plače.

- Potresla sam se posle emisije. Samo sam krenula da plačem, sve me je stiglo. Gledam ga, on mene gleda, ne znam kako da dočaram šta sam doživela... Toliko sam umorna od svega, namučila se, nemam snage više. On me pita za šta mi treba snage kad je sve u redu. Plašim se gubitaka. Rekao mi je da mi ne bi više ništa uradio. Sam Minin ulazak... Vidim da joj nije fokus na Filipu, ali tu je neko u koga je bio zaljubljen. Uzdrmalo me je. Subota me uvek drma. Nisam znala kako će se ona ponete prema meni. Posle toga ova mala Ana razbijala stvari... Drago mi je što je on tu, ali sam i tužna što se sve desilo... I onda je on krenuo da priča... Pa kad je on zaplakao, ja još više - pričala je Dalila i dodala:

- Zagrlila sam ga, tako mi je ispričao neke stvari iz svog života, dotakao me je... Užas... Rekao mi je da sam prva osoba kojoj se otvorio za te stvari... Sama ta težina da nosim tu priču, da sam jedina koja to zna i to mi je teško. Opet ga gledam drugačijim očima, shvatam te psovke, ponašanje. To što se trudi da pokaže da je bahat, arogantan, on nije to, postoji razlog zašto se tako ponaša. Plakali smo zajedno. Onda mi je rekao: "Možda smo morali da prevaziđemo sve ovo teško, da bismo došli do najlepšeg dela". Tu sam opet plakala... Dan mi je započeo totalno drugačije. Ne mogu da verujem da sam ja ta kojoj se on otvorio... Ja sam sve vreme sumnjala da me voli. Ali samim tim što mi je ispričao te stvari, ne samo da mi je to dokaz, nego i više što sam očekivala... On je stvarno u dubini duše dete željno pažnje i ljubavi... Od malih nogu se borio sam da ostvari neke svoje ciljeve za sebe i porodicu, bilo je teških trenutaka, razumem ga u potpunosti... - govorila je kroz suze Dragojevićka.

