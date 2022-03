ZADRUGARIMA PALE VILICE KAD SU VIDELI MINU NA VRATIMA BELE KUĆE! Vrbaški napravila HAOS BIVŠIMA, a da nije razmenila REČ s njima

Mina Vrbaški ušetala je u Belu kuću i svojom pojavom ostavila sve bez daha. Ona pojedine zadrugare nije želela po pozdravi, a sve oči su bile uprte samo u Mensura Ajdarpašića i Filipa Cara koji su se totalno pogubili.

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam odakle bih počela, toliko imam tema. Radim na privatnoj klinici, snimila sam još dve pesme, došla sam da se zabavim i začepim neka usta. Ta gubava usta neću da me pominju. Sa nečijim mamama sam u kontaktu. Došla sam da se zabavim, nisam došla da se svađam nego da ulepšam ovo imanje. Došla sam u miru - rekla je Mina Vrabaški.

- Nakon što se uselila u Belu kuću, Mina Vrbaški je prošetala po imanju, pa porazgovarala sa Sandrom Rešić o svemu.

- Znaš šta ću sutra ujutru, da uzmem sve pare Sandiju, znam gde mu je štek. Ideš sa mnom ujutru - rekla je Mina.

foto: Printscreen/Pink

- Znam ja kako ću. Ta mala slinava, vređa njegovu mamu, pokazuje s*se kad njega nema. Mene je njegova majka molila da ga sklonim od nje. Ispašću prijatelj i staću na njegovu stranu. Danas je rekao da sam ja zlato za nju. Mene je sramota što sam bila sa nekim ljudima ovde i što sam ga osramotila, a isto tako me je sramota što je on sa njom. Ja znam da me on i dalje voli, ja ću da pokažem to. Ja imam nekog i super mi je, ali zadala sam sebi misiju... - rekla je Mina o Milici i Mensuru.

foto: Printscreen/Pink

- Dok je Mina Vrbaški, po useljenju i obraćanju zadrugarima, ćaskala sa svima, sa druge strane, Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović su u hotelu "Zadruga" ušli u sukob.

- Ja nemam ništa sa njom - rekao je Mensur.

- Pa dobro, nema potrebe i da se keziš toliko. Ja ako vidim nešto, naravno da ću da napravim haos

- Nema ona ništa sa mnom - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Pink

- Preseli se u pab zato što nećeš da se susrećeš sa njom - rekla je Milica.

- Ma koga boli ku**c - rekao je Mensur.

- Neću napolje da idem - rekla je Milica.

- Sa njom nemoj da ulaziš u rasprave. Sa mnom nemoj da se svađaš jer je bezveze. Nemoj da mi praviš pritisak zbog toga - rekao je Mensur.

- U pravu si, ćutaću i to je to - besnela je Milica.

- Niko ti nije rekao da ćutiš. Ti si nezadovljna, počela si ponovo da budeš bezobrazna kao pre. Nije problem da te ja trpim. Potcenjuješ ono što ti pružam. Ja sebe vrednujem - rekao je Mensur.

- Videćemo Mensure - rekla je Milica.

- Ja ne patim od nekih stvari, a mene jedino boli što to ne mogu da vam objasnim, ali me baš koli ku**c...Imam problem sa tim da me ne ceniš i ne poštuješ. Po tome je ostala upamćena treća sezona, moralo je to da se desi - rekao je Mensur.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:26 Mina Vrbaški proslavila rođendan