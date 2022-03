ONA ULAZI U ZADRUGU 5 VEČERAS! Rijaliti VIŠE NEĆE BITI ISTI nakon što se pojavi na vratima Bele kuće: SKANDALI U NAJAVI! (FOTO)

Niko ni ne sluti da će večeras "Zadruga" biti bogatija za još jednog novog-starog rijaliti učesnika.

foto: Pritnscreen

Iako se u javnosti dugo spominje da će Maja Marinković ući u rijaliti, istina je da će večeras u "Zadrugu" ući Mina Vrbaški.

- Pokušala sam sve da slažem da ne ulazim... Ja jedva čekam da im vidim svima face kako će da izgledaju nakon što me budu videli na vratima Bele kuće. Zadužila sam kući moje da mi snime kako će da regauju kada me budu ugledali - govori Mina nekoliko sati pred ulazak u rijaliti i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ja se redovno čujem sa Mensurovom mamom i njegovom podrškom, evo malo pre sam mu kupovala letnje stvari koje ću mu poneti. Neke stvari među nama nisu završene još uvek i to ako ne budemo rešili unutra ja ću dati sve od sebe da napolju rešimo sve nesuglasice koje smo imali. Žao mi je zbog svega što sam uradila i potrudiću se da te stvati ispravim. Veza nam se završila loše, ali to ne znači da on i ja moramo da budemo loši jedno prema drugome.

Ono što će mnoge iznenaditi jeste koliko se Mina pripremila za ovaj ulazak te je uspela da sazna mnoge inofmacije o pojedinim učesnicima "Zadruge".,

- Ja ću Milici pružiti ruku, ali ako me još jednom spomene u negativnom smislu nateraću je da grebe na vrata, ili da se sama diskvalifikuje. Neću mnogo da je vređam, samo ću da iznosim činjenice, posle odnosa se ne kupa, jede sline, ne pere zube, da se kupa svaku drugu noć i da ne menja veš. Ja znam kako ću sa njom tako da samo gledajte ulazak i sve će vam biti jasno - zaključila je za "Informer".

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Informer

