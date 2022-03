ZOLINOJ MAJKI POZLILO ZBOG MILJANE KULIĆ! Ne može da je gleda u blizini sina: Zamrzela Nišlijku kad mu je PALILA SVEĆU NA GROBU!

Otkako se u „Zadrugu" po ko zna koji put vratila diskvalifikovana Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola opet nema mira. U staru dramu sad je upleten i Nenad Macanović Bebica, kojeg je Nišlijka dovela do suza, upravo zbog emocija koje i dalje gaji prema Zoli.

Mnogi navijaju da se oni pomire, ali Lazar se za sada opire njenim izlivima nežnosti, napadnim poljupcima i zagrljaljima, s obzirom na to da je umalo izgubio oko, kada ga je Miljana pre nekoliko meseci ubola štiklom posred čela. Komšinica Zoline majke je redakciji ,,Sveta“ do detalja opisala kako se Bosa oseća.

„Nesrećna žena strahu da će se njen sin vratiti Miljani koja ga je umalo na spavanju umalo ubila. Majka mu nikada nije branila sa kim će da se zabavlja, dobra je bila i mala Nevena, a pre bi i razvratnu Deniz prihvatila, nego Miljanu koja samo čeka da mu zagorča život. Bosi je pozlilo kada je videla da mu se približila, samo moli Boga da Zola bude karakter i jednom za svagda je otera od sebe. A onaj Bebica je samo paravan, to nam je svima jasno. Bosiljka je Miksi zamrzela onog dana kada je njenom sinu palila sveću na groblju i sve to snimala. Cela Derventa je uz Bosu, samo da nam ne pade u ponor, a to će se desiti, ukoliko joj se sin jedinac pomiri sa Kulićevom, koja nije pri sebi. Čim dođe sa posla, pred ekranom je, kuka i plača kad ih vidi zajedno.“ - kaže komšinica.

