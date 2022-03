VODILI SMO LJUBAV I UŽIVALA SAM SA SVOJIM MOMKOM! Miljana iznenadila zadrugare, provocirala Zolu, a on joj OVAKO odgovorio!

Tokom "Gledanja snimaka" Miljana Kulić komentarisala je prethodni klip, razgovor nje i Lazara Čolića Zole.

- Nisam mogla da slušam kako napadaju Nenada. Nenad je mene iznervirao, jer sam mu rekla da idem u pušionicu, a on je hteo da ide da spava. Vidim da ovde tatini sinovi pričaju o Nenadu i njegovoj materijalnom situaciji, kao da ga poznaju. Nenad nije hteo da ode na radio, jer ovo što se sinoć dogodilo nije sprdnja. On je mene pitao da li je ovo zaslužio, namerno sam radila sve što ste videli u klipu, da bih dokazala da sa mnom ne može da manipuliše. On je mene isprovocirao, jer se napolju nikad nije tako ponašao, uvek je bio smiren i stqložen. Ja sam u inat njemu htela da pokažem dokle sve to vodi. On je pokušao mene da dovede do ludila, mogu da zamislim kako je mojim roditeljima bilo, koji isto vole njega. Ljdudi znaju da je počeo od servisiranja klipa, a sad ima svoju firmu - govorila je Miljana.

foto: Printscreen

- Ti njemu ne veruješ i tražila si poligraf - rekla je Ivana Šopić.

- Nisam verovala da ću naći muškarca koji me ovoliko voli i koji je pažljiv prema meni. Ne sumnjam u njegove namere, jer otkako sam sa njim, ja nisam potrošila nijedan dinar. Završiću svaki kontakt sa Zolom, neću više ni pitanja da komentarišem i pokazaću sve - dodala je Kulićeva.

- Ona je rekla da je mislila da su je neke stvari prošle i da me voli. Ko je ovde lud? Ona, ja ili on? - dodao je Zola.

foto: Printscreen

- Meni Zola deluje kao da nije normalan, i da posle svega ima bilo kakav odnos sa Miljanom. Nije bitno kome šta ide u prilog, ali zbog tebe i tvojih priča imaš Nevenu, Irmu, družiš se. Krenuo si ka putu koji je zdrav po tebe, ne znam zašto se vraćaš u jednosmernu ulicu u kojij si imao smao lomove. đta ćeš tu? - komentarisao je Karić.

- U ovom prostoru je nemoguće da se mimoilazimo. Njena sreća ovde zavisi od mene, a moja je nekad zavisila od nje. Suze moje majke su zavisile od nje. Je l' njoj sad lepo? - nastavio je Čolić.

foto: Printscreen

- Da, vodili smo ljubav. Sinoć sam uživala sa svojim momkom - dobacila je Kulićeva.

- Ja sam rekla Miljani da li će mu reći šta ima, a ona je rekla da ne sme. On je tražio da čuje istinu, a ona je rekla da ne sme, jer će da polupa sve i biće krivac. Da li je on naivan, pa veruje u sve, meni je to maloverovatno. Možeš ti da ne znaš ko je Miljana Kulić, ali nemoj da se za*ebavamo baš toliko - pričala je Sandra Rešić.

- Miljanu ne shvatam ozbiljno. Miljana he nestabilna, ko nju ne poznaje, on nije normalan. Ona nije dobro. Ti si meni, Miljana, jasna, a on mi niej jasan. Niko ne može da ga provali, kad sam pričao sa njim poznaje sve ljude koje ja poznajem i on nije izmišljen lik. Svako pitanje koje mu se postailo, on kaže da joj veruje. Ona nije sa njim bila mesec dana, pa da ga provocira. Oni hoće da nas prave budalama ovde - dodao je Janjuš.

- Ako on ovde kaže i dokaže ko je i šta je, skinuće se sumnja sa cele priče. Jako je ponižaajuće, ne znam kako ovo dopušta. Poštuem njegovo ćutanje, ali otvara sumnju da je sa Miljanom iz koristi - rekao je Lepi Mića.

- Janjuš ga je pitao koji ima auto, a on je to na silu izgovorio, vidi se. Sinoć je Miljana na reklama toliko drala na njega, raskinuli su, ona juri Zolu da mu pomogne, a nas 50 okolo stoji. On je sinoć glumio Dejana i lupao je u staklo, ozbiljno je gledao rijaliti - govorio je Luks.

Kurir.rs/I.B.

