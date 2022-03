NISAM DOBRO, TEŠKO MI JE, NE MOGU VIŠE DA IZDRŽIM! Nenadu pušten snimak Miljane i Zole, on VAN SEBE, a ovako je Čolić reagovao!

Zadrugari su tokom "Gledanja snimaka" imali priliku da vide razgovor Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Njih dvoje pričali su o Nenadu Macanoviću, a Miljana mu se poveravala o njihovom odnosu, ali je takođe i grlila svog bivšeg dečka.

Reč je dobio Nenad kako bi komentarisao ovaj snimak.

foto: Printscreen

- Ovo nije normalno, ona je rekla da je ovo bila provokacija, ali videćemo šta će biti. Ja sam joj zamerio, ona to zna najbolje. Videćemo šta će da bude - rekao je on.

- Je l' si sa njom imao vrelu akciju da bi Zoli pokazao da je ona tvoja? - pitala je Ivana Šopić.

- Nema šta da pokazujem, ona najbolje zna. Pomirili smo se, videćemo. Nisam dobro, teško mi je, ja nisam najbolje. Jutros je bio vrhunac, nisam mogao više da izdržim. Mislio sam da će biti kao napolju - govorio je Nenad.

- Meni ovo nije zanimljivo, ovo je kao igranje lopticom, sa devojkom koja nije dobro. Miljana je neko ko ne može da se kontroliše, da može majka bi je od mnogo stvari odvratila. Kad su emocije u pitanju, kod nje ne vlada razum. Njoj gde ide srce, tu idu i noge, glava. Ona ne ume da kontroliše i sama je pričala, a i njena majka, da ona ima problem sa emocijama. Ovo deluje kao sprdnja sa njenim emocijama. On tvrdi da je priseban, ima dvoje dece i posao. On je meni nejasan, šta je poenta da bude poznat i da zavlači Miljanu Kulić sa pričama o ljubavi? Ni Zolino ponašanje nije normalno, ako hoće, neka joj kaže d aje voli. Miljana je kao dete, posle dva minuta te gleda sa golmilom ljubavi. Mljana ne odlučuje, pa se pojave ljudi koji tvrdi da se norlani, pa je iskorišćavaju. Ne znam da li je Nenad normalan i da li on ne vidi ove stvari. Ovde su ljudi pričali sve i svašta, ko veruje ovim budaletinama? Danas vole jednu soobu, sutra je mrze, ovo su ljudi sa poremećajem u ponašanju. Nenad hoće da glumi Dejana, da bi dobio podršku - pričao je Đedović.

foto: Printscreen

- Ovo što Đedović kaže da ja manipulišem, boli me ku*ac, ja radim šta ja hoću. Sinoć sam došao do novih saznanja. Ona je uce4njena od strane njena i njega, da može ovde da uđe, samo ako i on uđe. Drugi uslov je bio da nema komunikaciju sa mnom. Ja ako imam potrebu da komuniciram sa njom, ako ona to želi, slobodan sam i imam pravo. Moja je stvar zbog čega mene neke stvari interesuje. Ja sam čuo da on sve što priča nije istina i da je folirant i prevarant. Sinoć je rekao da ga boravak ovde ne zanima, a ja se slažem da niko odavde ne treba da ode. On je bio uz nju kad joj je bilo mnogo teško, a sinoć je priznao da je ona gledala svaki klip vezan za mene, pa je on zvao fanove i rekao da više to ne šalju. On zna da je neko sa kim je bila tri godine se nalazi ovde. Mogao je da pogleda stvari koje se dešavaju ovde. Nakon pola sata sam prolazio i video da ona stenje u krevetu. Je l' to normalno? Hoće da pravi od mene budalu. Neću da kažem da se osećam izigrano, jer jedino mogu da se izigram ja i moji postupci. Emotivno zna kako stoje stvari kod mene što se tiče emocija, ja nisam to nikad krio. Nevena je uvek znala da ja prema njoj niam čist i stojim iza toga. To što ja nisam čist, ne znači da treba da uđem sa njom u odnos - pričao je Zola.

Kurir.rs/I.B.

