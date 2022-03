MARIJA ODAHNULA NAKON MILJANINE OPERACIJE! Evo kako Kulićka provodi vreme, uživa za sve pare! (FOTO)

Miljana Kulić izašla je iz "Zadruge" kako bi operisala nogu, a zahtav je prošao u najboljem redu.

Njena majka, Marija Kulić, veoma je brinula za ćerku, a sada je konačno odahnula, te je rešila da se malo posveti sebi. Naime, Marija je posetila jedan kozmetički salon i odradi specijalni tretman lica. Po objavi koju je Kulićeva objavila na društvenoj mreži Instagram, može se zaključiti da joj je ovakva vrsta relaksacija bila i te kako potrebna, te je Marija uživla i u svojoj šolji kapućina.

foto: Printscreen

Inače, ona se za Kurir oglasila nakon Miljanine operacije.

"Operisana je jutros. Dobro je. Pričala sam telefonom sa doktorom posle operacije. Sve je proteklo po planu, u spinalnoj anesteziji. Sada je u sobi. Osoblje bolnice i svi lekari su super. Svi su bili juče da se slikaju sa njom. Najbolji su, nemam reči. Sada je najvažnije da vodi računa i da se ne oslanja na operisanu nogu. U bolnići će biti dan - dva i vraća se u Zadrugu - rekla nam je ona, pa se osvrnula na Nenada i Zolu i rekla da nije zadovoljna Miljaninim ušešćem:

"Ne sviđa mi se Miljanino učešće, najgore učešće u ovoj sezoni zbog ovog što radi sa Nenadom. On to nije zaslužio. Pažljiv je, brine o njoj, on je takav van rijalitija. Da li se ona igra, ja to ne znam. I da je igra, meni se ovo ne sviđa", rekla je Marija.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Prvi nastup Miljane Kulić, zadrugarka pevala u Zagrebu