OGLASILA SE MARIJA KULIĆ TIK PRED MILJANINU OPERACIJU! Otkrila kako se oseća, kada se VRAĆA u Zadrugu, spomenula i ZETA Nenada!

Miljana Kulić napustila je rijaliti zbog operacije, trenutno se nalazi u bolnici, a Marija Kulić je sada u razgovoru za Kurir otkrila kako se njena ćerka oseća.

Niame, na početku razgovora Marija je progovorila o Miljaninoj operaciji.

"Dobro je Miljana. Mi smo sinoć došli u Beograd i sačekali smo je jutros. Ona je na Banjici trenutno u bolnici. Razgovarala sam sa lekarom, sve je u redu. Sutra je operacija i kratko će je zadržati u bolnici. Čim je budu pustili iz bolnice vraća se u rijaliti", rekla je Marija na početku razgovora, a onda je otkrila kako se osećaju ona i Siniša Kulić koji su se prvi put nakon operacija zajedno pojavili u javnosti:

"Dobro smo Siniša i ja, hvala Bogu", rekla je Miljana.

Marija se nakon toga osvrnula na ćerkino učešče u rijalitiju i priznala da nije zadovoljna Miljaninim učešćem.

"Ne sviđa mi se Miljanino učešće, najgore učešće u ovoj sezoni zbog ovog što radi sa Nenadom. On to nije zaslužio. Pažljiv je, brine o njoj, on je takav van rijalitija. Da li se ona igra, ja to ne znam. I da je igra, meni se ovo ne sviđa", rekla je Marija.

