MARIJA KULIĆ U ZADRUZI 5! Miljanina majka pokazala SAVRŠENU LINIJU: RAZOBLIČILA DRAGOJEVIĆE, evo šta kaže o ćerki i NOVOM ZETU!

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, pojavila se večeras u Šimanovcima, dok je u Zadruzi 5 u toku javno nominovanje.

- Bolest me je navela da izgledam ovako lepo. Obožavam novog zeta, od prvog dana kako je Miljana sa njim. Nenad je pažljiv, dobar, prema nju i prema nama. Željku je pružio svu ljubav i pažnju koja treba da se da muškom detetu, detetu treba muška figura, Siniša je bolestan, a nas je 4 žene u kući. Dobra je duša, sve što želim da poseduje moj zet, on poseduje. Ja sam presrećna. Nek budu koliko im je lepo, mislim da će potrajati. Miljana se toliko stabilizovala pored njega, smirila se. To mi je drago - rekla je Marija.

- Dalila i Dejan su pauzirali rijaliti, krenuli su posao koji im nije išao, u rijalitiju se dobro zarađuju. Planirano su ovo uradili, nisu se dogovorili da se Dalila zaljubi u Cara, ona je fenomenalna glumica. Dalila zna da igra rijaliti, antipatična je, ne volim je. Dejan i dalje voli Dalilu. Dejan i dan danas voli Dalilu, prešao je preko prevare jednom, i opet bi. Trajaće priča da Dejan osvoji prvo mesto, to su se i dogovorili, da jedno od njih dvoje. Dalilu znam kako diše. Dalili se izmakao odnos sa Carom, to nije bio dogovor, to je htela. Znala je da će Dejan da pređe preko toga da bude sa njom. Dejan se vezao za nju, odvojio se od porodice, bila mu je sestra, devojka, žena, on bez nje ne može da zamisli život. Dejan je nezahvalan, ne može niko ni na šta da ga natera. Kad vratim film i kad se setim da je mogao svoje najrođenije da napusti, što ne bi nekog iz rijalitija. Dalila i Dejan su gledali prošlu Zadrugu i tad su procenili da je Car najlabilniji. Dejan je podsećao Dalilu da ne treba toliko da uđe u to. I meni je to van pameti, ali svašta ljudi rade - govorila je Marija.

