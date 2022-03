DALILA DUBOKO RANJENA ZBOG CAREVE NOVE VEZE! Otvorila dušu o svemu što je prošla: Ovako OČAJNA nije bila ni kad se RAZVODILA!

Dalila Dragojević prolazi kroz pakao nakon što je Filip Car ozvaničio vezu sa Anom Jovanović.

Dragojevićka je toliko razočarana u Filipa, a mnogi komentarišu da toliko nije bila očajna ni kad se razvodila od Dejana, sa kojim je bila 4 godine u braku.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je ova tema dno dna, ja u spavaćoj sobi i Viki joj kaže da on voli drugu ženu, a ona kaže kao: "Pa šta, meni je lepo". Ali zato postoji rijaliti, nismo svi isti ali da on sebi to dopušta. Mada nije ni on bolji... Ja sam toj devojci uradila tretman lica, to su zaostali sklopovi. Mene boli to što on sebe ponovo dovodi u to stanje, objašnjavaš sebi neke stvari, a on nema ni šta da pričaš sa njom. Umesto da provodi ovo vreme na miru - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nikad neću zaboraviti trenutak, kada se smuvao sa Majom, a ja u Amidžiju, ne znam šta se dešava, ja brzo zaboravljam, ulazim u kuću sa poklonima, hoće Matora da mi kaže nešto, a imala sam neki osećaj, taj osećaj sam imala i jutros mislim da su se ljubili u izolaciji. To veče bila žurka, meni Matora kaže da se se poljubili - pričala je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

