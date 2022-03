DALILA NE PRESTAJE DA SE JADA NAKON CAREVE IZDAJE! Otvorila dušu Ša: Mi smo ZAVRŠILI! (VIDEO)

Dalila Dragojević razgovarala je sa Nenadom Aleskićem Ša o Filipu Caru.

Ona se požalila cimeru nakon što joj je Car prireredio šok kada se zbližio sa Anom Jovanović.

- Dalila, vi se volite to je prava ljubav - govorio je Ša.

- Ma mi smo završili, on je jurio i odmah napadao druge. Nije problem drugi odnos, ali sačekaj malo. On kao glumi ludilo ljubljenje iza paravana, zavese. Pa mi prebaci on kako ja izazivam bes u njemu,a on tako radi - govorila je Dalila.

- Ma vi imate obostranu emociju, ja to nisam imao - dodao je Ša.

- On to namerno radi, tera ti inat - rekla je Martina.

