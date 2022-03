VELIKA ISPOVEST MAJKE DEJANA DRAGOJEVIĆA! Biljana NIKAD ISKRENIJE o Aleksandri i Dalili: Ona hoće da ga uništi, NEMA EMOCIJE! ŠOK

Majka učesnika Zadruge 5, Dejana Dragojevića, Biljana govorila je o dešavanjima iz Bele kuće i najaktuelnijim događajima vezanim za njenog sina.

foto: Printscreen RED tv

- Kako komentarišete njegovo trenutno ponašanje u Zadruzi, vezu sa Aleksandrom Nikolić, posle kraha braka sa Dalilom, nakon kojeg su jedno drugom uputili niz uvreda?

- Svakako mislim da mu prija, i mislim da je njegovo ponašanje mnogo bolje iz nedelje u nedelju. Jako mi je drago što Dalilu više ne konstatuje - odgovorila je Biljana za Pink.rs

- Prethodnih nedelja je aktuelna tema odnosa vašeg sina i Sandre Rešić. Dejan se u četvrtak veče u emisiji "Gledanje snimaka", javno odrekao Sandre, zanima me kako Vi gledate na to? Znamo da ste vi kao porodica, David, Vaš bivši suprug podržavali to prijateljstvo, a Dejan je sada da kažemo okrenuo leđa Sandri koja je od starta bila uz njega?

- Iskreno da kažem, jako mi je žao. Tome su doprineli komentari u kojima se pominjalo da se on njoj sviđa i to je napravilo barijeru između njih dvoje, pogotovo jer je on sada u vezi, to sigurno smeta njegovoj sadašnjoj devojci. Pregrubo je postupio, ali shvatam ga i shvatam situaciju iako mi je krivo - rekla je Biljana pa dodala:

foto: Printscreen

- Verujem da će do pomirenja doći između njih ali tek kada izađu. Preveliki je pritisak u kući, kako zbog ljudi kjoji su tamo, tako zbog pitanja i novinara i gledalaca. Njemu to klima vezu, pa zato on drži tu neku distancu od Sandre, ali moje mišljenje je da će se pomiriti nakon izlaska - rekla je Dejanova majka.

- S obzirom na to da su Dalila i Car raskinuli, da li smatrate da će ona pokušati da se približi Dejanu opet, jer ipak su za njega govorili da je on njena mirna luka? Da li mislite da će se umešati u vezu Dejana i Aleks?

Ne mislim da će to uraditi, ona nikada nije imala emocije prema njemu, to je evidentno. Možda će ići ka tome da ga uništi, da uradi nešto što je loše po njega - odgovorila nam je Biljana.

foto: screenshot Red tv, screenshot Pink tv

- Pronela se priča o potencijalnoj Aleksandrinoj trudnoći, da li mislite da je vreme za tako veliki korak, obzirom da je izašao iz takvog braka posle pet godina na način na koji niko nije očekivao? Naravno Vi kao roditelj biste mu dali podršku, ali nas zanima šta mislite o tome?

Naravno da bi imao podršku cele porodice, ali mislim da je mnogo rano, oni moraju da žive i uživaju napolju, pogotovo on što je izašao iz te paklene veze od pet godina, rano je za to, ali svakako bi imao našu podršku - rekla je Biljana.

O Dalili i Dejanu i njihovom potencijalnom pomirenju rekla je:

- Njih dvoje nikada ne mogu biti 1:1, do pomirenja neće doći sigurno. Šta god da se desi, ja ću dejana uvek čekati, i mi se nikada nismo mešali i on je uvek dobrodošao, ali ja ne mogu da zamislim da se oni pomire. Sve to što se desilo je nerealno. Ne verujem da bi ona mogla da se pomiri nakon svega što se desilo, jer odakle joj obraz za to - rekla je Biljana u emisiji Pitam za druga.

- Ništa mu ne treba odande, ni čačkalica, a kupićemo Tedija... Ne treba mu ni Tedi - bila je jasna Biljana.

foto: Printscreen RED tv

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)