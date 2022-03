JEDINO MI JE DEJAN REKAO DA JE VEZA SA DALILOM BOLESNA! Car otvorio dušu Ani o odnosu sa Dragojevićkom, ona POTPALJIVALA vatru!

Filip Car se poveravao Ani Jovanović za odnos sa Dalilom Dragojević. Takođe, istakao je da će sa Anom ostati u prijateljskim odnosima i da ne treba da žure.

- Ti si mogla zauzeta da gledaš mene a ona ne može. Ja ne znam šta ej problem, razumeš. Ako te nešto pitaju, najbolje je da kažeš da smo malo pogrešili i možda neko vreme trebamo da se držimo ili da zauvek ostanemo prijatelji. Ne osećam se dobro, nemam poverenje u nju kao u čoveka! Ja sam joj sto puta govorio, ona može dalje, ona kaže da je svi obožavaju. Neka ide, šta ću joj ja - rekao je Car.

- Ne razumem kako bih ja ispala najgora ako se vi pomirite? - upitala je Ana.

- Pa može ti se, nisi ti uopšte kriva. Ja sam o sebi ispričao najgore stvari, kakav sam - takav sam. Eto, ja sam loš sklonio sam se od nje. Rekla mi je da se sklonim od nje i eto, otišao sam i sklonio sam se. Vidim da ne ide, sa njom nemam perspektivu i kraj. Doći će u situaciju da joj ne dam ni raspravu, neću se obazirati ni na šta. Jedino što trebam jeste da se sklonim od nje. Po meni nemaju šta da ti kažu nego da si nemoralna- rekao je Car.

- Da, ti uvek budeš kriv, a ona ispada žrtva - dodala je Ana.

- Ljudi vide šta se dešava. Jedini mi je Dejan rekao da je ova veza bolesna. Neko kao: ljubav velika, uživajte. Njima je to super, imaju šta da komentarišu. Ovo što Dejan radi, on samo čeka za stolom da mu neko nešto loše kaže. On tako funkcioniše, ja ne. Jedina Dalila ima pravo da se buni. Devojka je rekla da je boli ku*ac za mene - rekao je Car.

