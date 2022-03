DALILA I CAR PREKINULI EMISIJU ŽESTOKOM SVAĐOM! Na ivici FIZIČKOG OBRAČUNA: Dragojevićka skočila kao FURIJA, unela mu se u FACU!

U toku podele budžeta ovonedeljni vođa Stefan Karić je nastavio sa svojom podelom budžeta koja je drugačija od svih ostalih podela koje su viđene u Zadruzi.

foto: Printscreen/Pink

Sledeći budžet dao je Ani Jovanović koju je ponizio jednom rečenicom. Zatim se u podelu uključio i Filip Car koji je ušao u raspravu sa Dalilom Dragojević.

- Devojka kojoj bih ja dao mali budžet. Mislim da su joj jasne neke stvari. Da li si svesna koliko si mala bez obzira koliko si se ugojila? Neke stvari koje je sebi dopustila nisu dobre - reko je Karić.

- Šta ona loše radi? - upitao je Car.

- Loše je što hoćeš samo da je iskoristiš. Sa njom si samo iz inata - dodao je Karić.

- Ja nemam potrebu da teram inat - rekao je Car.

- Ja mislim da bi ti zamerao sestri od Bruna ovakve stvari - rekao je Karić.

- Našla krpa zakrpu - umešala se Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ja tada njega nisam poznavala, zato sam rekla da je Car bio moja greška - dodala je Ana.

- Ljudi koji se nisu poznavali, i završe odnah zajedno, to je greška, naravno. Možda i ovaj proces je prebrz i možda nije dobar, ali opet nije toliko loše da Stefan ovako kaže - rekao je Car.

- Nemoj mene da porediš sa njom! Mene isključite iz vašeg sugavog osnosa. Moj odnos je moj odnos - rekla je Dalila.

- Ljudi, ja tebe ne komentarišem. Upravo joj zameram da nije normalno da ti, posle ovakvog odnosa možeš da se upustiš u drugi odnos - rekao je Karić Caru.

- Meni se ne zamera šta treba, nego se zamera Ani. Veću ej težinu imalo što sam se pre poljubio sa Anom nego sada - rekao je Car.

- Što si dolazio do mene sinoć da razgovaraš da mi kažeš da ne treba da plačem i te stvari. I ne znam odakle Mići pravo da me zove da odem u pab sa njim. Šta da sam ja to uradila u roku od par dana, šta bi bilo? Nećete vi da odlučujete šta ću ja da radim! - rekla je Dalila Caru.

- Uradila si sa mnom. Da li mogu ja nešto da kažem? Ako ćemo porediti principe, onda ćemo ovako pričati, vi ste rekli da slušam svoje srce. Šta ej ona uradila kada je raskinula sa mnom? Otišla je kod Dejana u roku od dest dana. Ja nemam potrebu da se perem, je*e mi se. Ja ti govorim da mi ne vređate inteligenciju. Ja kad sam hteo da pričam sa njom, ona nije htela. Ona je rekla da nema potrebe da pričamo. Mnogo stvari kad te nije briga, kad nećeš da budeš normalna, ja kad dignem ručnu onda je problem. Neću ući sa ovom devojkom u vezu brzo, ići će sve polako - dodao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Da li ti je normalno da uđeš u drugu vezu posle tolike ljubavi? - upitao je Karić Cara.

- Ja njega volim, on mene nije voleo! Nemojte samo mene da napadate! - rekla je Dalila.

- Za mene Dalilino ponašanje nije idealno - rekao je Car.

- Ja sam uradila stvar koju ti nikada ne bi uradio! Nije normalno da u roku od 24h odeš u krevet kod nje - rekla je Dalila.

- Šta si tim kad odeš kod muža, ja te ostavim i onda se opet vratiš njemu. - rekao je Car.

- Hteo si sebe da ogradiš za sve! - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Što? Što sam hteo da zaštitim naš odnos ispod pokrivača. Da ti nešto kažem, posle te svađe sam te molio da razgovaramo. Rekao sam ti da mi pomogneš. Nemojte mi o navinosti Dalile Dragojević. Sa mnom verbalno, jako teško - rekao je Car.

- Ja kad dajem na važnosti, ja vas dižem na tron. Ti sa mnom ne možeš biti nviše nikada! Nema priče više. Neću više dozvoliti da me spuštate zbog državnih radnica. Ja sam raskinula sa tobom i držim se toga. Ti si za jedan dan zaboravio toliku ljubav koju si imao prema meni - rekla je Dalila.

- Kada sam se ja vratio Dalili, znate kakav sam bio prema drugim devojkama, a kakav sam bio prema Dalili. Ona je izazivala sve loše stvari, ja sam bio pas! Meni akda padne mrak onda nemam potrebu ni da te zagrlim ni da te poljubim, zgadila si mi se! - rekao je Car.

- Ja da želim ti bi bio opet isti! Opet moj i opet kako ja želim - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)