OTKRIVENA NAJVEĆA TAJNA U BELOJ KUĆI! Zadrugari ispričali šta Dalila i Dejan rade svima iza LEĐA, neverica!

Učesnik "Zadruge", Marko Đedović komentarisao je dešavala u Beloj kući i tom prilikom izneo skadalozne stvari o bivšem bračnom paru Dalili Dragojeviću i Dalili Mujić, te otkrio da se oni sve vreme dopisuju ceduljicama i da im u tome pomažu zadrugari.

Marko je, naime, najpre komentarisao odnos Dalile i Cara.

- Filip zamera Dalili mučne rasprave, sve je upitno. Njima se emocija gasi zbog tih situacija. On je kao malo dete, daš mu malo on ti sto puta više vrati. On je nezreo: Njega je Ana danas zvala u krevet, počinje da mi se gadi. Pakao. On tera Dalili inat, a i ona njemu. Spreman je da ode dalje, a on lako neće prići Dalili, on se žali na njeno ponašanje - pričao je Marko.

- Ja od kako sam se emotivno isključio, od kako sam svoje sažaljenje spustio. Ovde niko nije dobio karcinom, ovde niko nikoga ne bi žalio, nema tu prostora za sažaljenje. Taj praziluk rijaliti je užasan. Ovo je sve krenula kao igrica Dalile i Dejana, ali se počela otimati kontroli, to se desilo i u trojci sa Karićem. Ja ću sada da otkrijem sve, a onda nek lažovi pričaju šta žele - krenuo je da priča Marko:

- Ona je krenula kao sprdanja, a onda se zaljubila. Meni je Dalila rekla da nisam došao da bi ona i Dejan pobegli. Meni nije jasno što bi ona bežala od ljubavi. Dejan i Dalila se dopisiju ceduljicama, oni imaju ljude koji im pomažu. Taj papirić je nađen pre tri dana, Viki mu je dala, a on je to bacio u kantu i prebledeo. MC Aleks i Viki su to videli. One su to našle u duksu koji mu je Miki poklonio. Oni se dopisuju dok je on u vezi sa Aleksandrom Nikolić. Dalje se dešava situacija da on sve to uzima. Njemu se kod Aleks sviđa ono što Dalila radi. On radi iste stvari sa Aleks koje radi sa Dalilom. On je Aleks rekao da da se nikada neće odreći ni Frana, ni Sandre ni mene, on se odriče ljudi koje stavlja u rang svoje porodice. On se povukao zbog klipa i prekinuo druženje sa Sandrom da bi mogao lagano da se pomiri sa Dalilom. Sve je to veoma smišljeno, a on ništa nije naučio - otkrio je Marko.

- Što kada je našao papir od Dalile u duksu, nije ako već nije znao, izašao i rekao mrš d*oljo. Što on nju štedi od problema sa Carem. Dalila isto ne može da mulja i da mrmljaju. Meni su sve ovo ljudi pričali. Dajanov nastup prema Sandri je užasan. On je kao biće poražen, njemu nema popravke, loš je čovek. Sandra je imala beneficirani radni staž uz njega. Njemu smo i Sandra i ja pomogli, a on nas ponižava. Da ne pominjemo kakva je Sandra prijatelj, ona je zbog Rialde sekla kosu, plakala zbog Kenana kada mu je umro otac. Svi znaju njen život, bila u podrumu sa majkom, njoj je falilo ljubavi i od oca i sestara. Ono što je on rekao je monstruozno. Pokušali smo da mu pomognemo, ali on voli da glumi žrtvu - rekao je Marko.

- Ajde da damo i opciju da je to stara poruka, ali šta traži u duksu koju ima 21 dan, a u vezi si 35 dana. Šta on čuva emocije, a da ne pominjemo da se nije menjao garderober, on je tamo čekao poruke. Mi smo žrtve podrumaša i praziluk rijalitija, sa mnom to neće moći. On je pokušao da uzme hemijsku druge boje, jer ako se to sazna, da bi mogao da se opravda, a da ne pominjemo ovo sa Sandrom, sramota - nastavio je Marko i opet pomenuo priču o Sandri:

- Sve MIćine priče o Dejanu, meni, Sandri to meni nije normalno, on se sprda sa budalama, ali sa mnom ne mogu. Zadrugari mrze Sandru jer je ne podnose, je ona ima svoje zanimanje, oni nemaju šta da joj prebace, a ona je dobra sa mnom pa ne smeju da mi pisnu. Ja ništa ne zabiravljam, oni bi da budu zaštićeni od mene, a ne mogu. Mića je pljuavao Dejan a sada ga podržava.

