VELIKO RASKRINKAVANJE DRAGOJEVIĆA! REŠIĆKA I ĐEDOVIĆ UŠLI U TRAG: Jeziviji je nego sa Dalilom! Kakva crna Aleks, miri se sa BIVŠOM

Sandra Rešić i Marko Đedović, bivši prijatelji Dejana Dragojevića, otkrili su šta misle o njegovom trenutnom ponašanju u Zadruzi.

Nedavno su govorili o tome kako će Dalila i Dejan zajedno otići u Šepak, a sad su nastavili da pričaju o bivšem bračnom paru.

- Sinoć sam shvatio da je on bio bolja verzija sebe sa Dalilom... Ne znači da je ona sjajna, nego da su se našli. Ne opravdava nju za bilo šta. što je on takav - rekao je Marko.

- Tolika količina poniženja bez i jedne psovke. On mene prezire - istakla je pevačica.

- On je sad po ponašanju jeziviji nego kad je bio sa Dalilom. Ja sam sad dobar sa Aleksandrom, a on je vrlo bezobrazan. On kad ti je rekao ono za rernu nije bilo lisica, on je nosio patike, a to niko ne pominje. Oni tebe mrze, mene mrze, a ne hvataju se za ovo što njega može da gu*i, jer si komentarisala sve. Ja kad kažem da ljudi mrze, ja se ne šalim. Dalila kakva god, jeziva, ali pravi bolju verziju njega. Pogledaj sa kojom on hladnoćom priča o porodici. Njegova priča sa porodicom nema ni sa čim, osim sa medijima. Budi li Biljana i David složili bilo koju facu na neku devojku, biće još gori, jer je povređen. On će se sa Dalilom pomiriti, čim je uzeo poruku. Ništa mi nije bilo jasno dok sam bio blizu njega. Aleksandra mi kaže da ne sme ništa da mu kaže, jer odmah lupa ona strahuje - nastavio je Đedović.

- Kako sam glupa, nisam jela, spavala i živela... - nastavila je Sandra.

- Ja mu juče kažem za Tedija, on kaže boli ga ku*ac. Sad odjednom ga boli ku*ac, nije to dovoljni vremenski period... Ovo je teška prevara sve. Naravno da su smršali kad ne jedu masne pite i ne igraju igrice. Sekirao se jer se žena zaljubila u momka sa kojim su hteli da se sprdaju. On neće da je druka jer i dalje traje, a ona se zaljubila. Ona je mene dozivala jer nije znala kako da ga se otarasi, jer se zaljubila. Njegovo udaljavanje od nas je korak do pomirenja sa njom, kakva crna Aleksandra. On zna da mi nismo za pomirenje sa njom. On je na početku sa Aleksandrom rekao da nas ne bi odrekao, pa se odrekao. Uhvatio se za lisice koje su bile pre pet dana, a odrekao se pre mesec dana i nije znao da si ljuta - pričao je Marko.

- Slagao je jednu stvar, a nisam htela da ustanem. Nama je 14. stigao poklon, a rekao je da ih je samo jednom obukao. Ja sam njega pet dana od 14. pitala d ali hoće d auzme patike, nije mi išao mozak da neće da uzme zbog "lisica". Preko sedam dana su stajale u kutiji, pa je rekao gde stoje, pa ih je obuka, to nije bilo 15. nego 20. ili 21. - otkrila je Sandra.

Kurir.rs/K.Đ.

