BRUTALAN OKRŠAJ DALILE I DEJANA! Dragojevićka javno zapretila bivšem mužu, pa zadala poslednji udarac, a on joj ŽESTOKO odgovorio!

Tokom pitanja novinara došlo je do žestokog okršaja između bivših supružnika Dalile i Dejana Dragojevića.

- Da li ovo što se desilo sa Dejanom i Sandrom, govori da ipak nisi ti ta koja ga je odovjila od prijatelja i porodice? - pitao je novinar.

- Naravno da je najlakše prebaciti na mene sve, jer sam uradila lošu stvar. Naravno da se to potvrđuje, ja nikada nisam radila na tome da ga odvojim od porodice i prijatelja. Imamo priliku da vidimo sada sve... Verujem, da možda Aleksandra ne bude primljena i prihvaćena kao ja, on bi ponovo uradio istu stvar - odgovorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Ne mogu da slušam više ova s*anja. Čuj, ne može da dozvoli da se pljuje na 5 godina a ona se pos*ala po svemu. Ja sve što sam radio sa Aleksandrom, ja sam slobodan čovek. Ona kada se ovde hvatala za gipsane ploče i imala odnose, bila je u braku! Više puta, kada su me ovde prozivali da sam njena sponzoruša, ja nju nisam spominjao, nemoj da se lažemo. Nikada je nisam provukao u negativnom kontekstu - govorio je Dejan.

- Ti si taj koji je pitao Cara za njihovu svađu? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Jesam, samo sam vratio. Ako neko želi da me potkači, ja vratim duplo - odgovorio je Dragojević.

- Ja sam sa ovom ženom razveden davnih dana - nastavio je Dejan.

- Nikada te nisam spomenula i budeš li nastavio da me komentarišeš, lično ću se obračunati sa tobom! Mani se mene, ne spominji me. Imaš svoj odnos, uživaj, mani se svoje bivše žene koja ti je vraćala. Sa ovom ženom si prvi put seo na avion - vikala je Dragojevićka.

- A sada imam avion pored sebe - nasmejao se Dejan.

foto: Printscreen

- Ja jesam svesna svega što sam uradila i iza toga stojim. Završeno je to i ja sam sa Filipom imala svoje lomove. Mi smo svesni da to nije dobro. Reću ću u svoje ime, smatrala sam da mi možemo da se popravimo, ali ne može. Kada imaš nešto novo, novu vezu, fokusiraš se na to, a ono loše ostaviš iza sebe i ne komentarišeš. Nema potrebe da se ja krivim za sve, jer sam sama priznala krivicu i rekla javno 'kriva sam'. Manite se mene - govorila je Dalila.

- Aleksandra niti me ugrožava, niti me pecka, skroz smo korektne. Sa njom nemam ništa, niti me spominje... Ne dira me. Ali me njen dečko spominje konstantno i ja imam prava da se umešam i to nema veze sa njom - nastavila je Dalila.

- Ni jednu reč nisam spomenuo a da me ti Darko na intervjuu nisi pitao za nju. Nikada je ne spominjem - pravdao se Dejan.

foto: Printscreen

- Sinoć je postavio pitanje Caru za naš odnos i za ono polivanje. Sve da sam osakaćena, tebe ne treba da interesuje šta se dešava u mom životu! To je sve sa ciljem da Filipu udari kontru - vikala je Dragojevićka.

- Kada budem radio za Komunalno preduzeće, budem skupljao pljuvačku, sekundarne sirovine, tada će me ona interesovati - dodao je Dejan.

- Neće Dejan Dragojević više Dalilu spominjati! Neću ti više dozvoliti da me spominješ! Zašto uskačeš i ponovo sve spominješ, šta tebe to interesuje? - urlala je Dragojevićka.

- Hajde metla, pali! - odbrusio je Dejan.

- Ne možeš ni ti da spominješ više moje roditelje - dobacila je Dalila.

- Ko je spomenuo tvoje roditelje bre? Tačno sam znao da će da se kači za mene jer je shvatila da je više nema u rijalitiju - dobacio je Dejan.

- Dečko, da mene nije bilo, ti ne bi ni postojao! - viknula je.

Kurir.rs/I.B.

