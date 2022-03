CAR UŽASNUT DALILOM, RAZVEZAO JEZIK Filip opleo po Dragojevićki: Unazadila me, sebi dozvoljava sve, mene OGRANIČAVA! NIJE MU DOBRO

Filip Car požalio se Martini Petrović i pričao joj o svim problrmeima koje ima sa Dalilom Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam nju izmenio, a ja sam nazadovao, postao sam divlji - pričao je Car.

- Uvek moraš da gledaš sebe - rekla je Martina.

- Kad smo ona i ja krenuli i zaljubili se, znao sam da je to sra*e živo i da je to udata žena, 1000 problema i da je zabranjeno. Radilo me je i mislio sam da se zaljubila, ostavila muža, a nisam očekivao napade njega i vređanje - pričao je Filip.

- Ti si malo ego manijak. Tebi je zanimljivo kad je zabranjeno, to je neki ego u takvim situacijama... Kad ti kreneš da divljaš, ona mora da zna da spusti loptu - govorila je Petrovićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Ona je osoba koja sebi dozvoljava puno, a mene će da ograniči - istakao je Car.

- Ona je Dejana stavila u svoje vlasništvo, a ona je radila šta hoće - pričala je Martina.

- Na početku odnosa, gleda mene, smeje se sa Luksom, Karićem... Ne radi drugome, što ne želiš sebi. Ako si zagrejan u odnosu, neke stvari menjaš - nastavio je Car.

- Sa partnerom treba da bude lepo, potisneš neke stvari. Ja kad sam sam sam, sam ono što jesam, a u odnosima koji nisu za mene ja sam katastrofa. Kako može za mene da bude udata žena koja je u braku pet godina, došli su ovde i muž joj je ovde? Logično je da nije za mene - pričao je Car.

- Vi niste ušli u odnos, nemaš prave emocije, a pokušavaš nešto. Ti se nisi dovoljno opekao. Gledaš da to nije ništa strašno, a kad bi gledao da je bolesnica i osetio ljubomornu žicu, sklanjao bi se - nastavila je Martina.

- Kao i sa Majom, ona je kao prijatelj dobro, a kao partner je otrov - dodao je on.

- Što nisi prišao prvo Anđeli? - pitala je Martina.

- Video sam je i gledao sam je kao što sam nekad gledao na devojke. Ja sam otišao u svoj pravac i spoznao sam se sa bolesnim devojkama i kad vidim normalnu pomislim da nije za mene i da sam loš momak. Ja sam od Dalile video najgore psovke, galamu, pa sa njom kad ulazim u raspravu oslobodim se kao da se svađam sa neprijateljem i muškarcem - pričao je Car.

Kurir.rs/S.M.

