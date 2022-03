RUSVAJ! Car gnusno izvređao Daliline roditelje, doživela POMRAČENJE! Nasrnula na Filipa! ŠAKAMA ga udarala po glavi, GREBALA...

U toku je emisija "Gledanje snimaka" zadrugari su imali priliku da vide kako Dalila Dragojević ljubomirše Filipu Caru o Martini Petrović, nakon čega su usledile brutalne uvrede i psovke.

- Tebe ne pali kad ti otac nešto kaže. Nabijem je ja na ku**c. Te majke što se odriču dece, pa pričaju stvari koje pričaju - rekao je Car, pa je Dalila nasrnula na njega i počela da ga grebe, a svi zadrugari su skočili da ih razdvoje.

Međutim, Car je nastavio najbrutalnije da vređa njene roditelje, a Dalila je urlala da je puste da izađe.

- Ma popu*iš mi ku*ac - viknuo je Filip.

- Ko bre da ti popu*i ku*ac? Kome ti spominješ roditelje - urlala je Dalila i nastavljala.

- Evo, to je to! Uvek me ovako dovede do ludila - urlao je Filip.

- Je*em joj mamu u usta i onog Husu, u usta ti se pose*em - nastavljao je Car.

- Sad je kraj, za sve ću da ga tužim, za sve što sam ćutala i prećutala - plakala je Dragojevićka i zahtevala da je puste da izađe.

- Grebeš me ko Maja Marinković, mamu ti je*em! Ku*vetino! - urlao je Car.

Filip Car vidno besan i nervozan, nastavio je da kuka pred svima i žali se kako je totalno van sebe. U jednom trenutku je naišla Dalila Dragojević, te nastavila da urla iz petnih žila.

- Namerno me provocira, namerno ovo radi. Neka me pusti tri dana pa onda neka me je*e! Ovo sve namerno radi! Čekao sam šporet, da sam video da je ona u kuhinji ne bih ni došao! Prvi sam bio tu! - urlao je Car.

- Neću da vidim ovog čoveka više, ima odmah da ide krivična prijava za sve - urlala je Dalila.

- Popu*iš ti meni ku*ac - odbrusio je Car.

- Neka mi popu*i ku*ac, samo neka mi ne prilazi! Nisam je hteo ispolivati, malo sam je po ogrtaču! Lepo sam joj rekao da se makne i skloni! Teraj se u pi*ku materinu! Molio sam ovde ljude za hranu a kod nje imam bunker hrane, znači ne pitam je, ne prilazim - urlao je Filip.

- Gde je tiganj? - pitao je Zola u želji da mu pomogne.

- Bacila je negde, ne znam gde je. Nemam više živaca - žalio se Car.

- Znam, ja te razumem. Znam da ti je teško, probaj se smiriti - govorio je Osmakčić.

Dalila Dragojević je odmah nakon svađe sa Filipom Carem u otrčala u toalet, kako bi oprala deo kose koju joj je polio deterdžentom.

Tom prilikom, našla se odmah pored Dejana Dragojevića, njenog bivšeg supruga, a njegova reakcija izazvala je pažnju svih.

Zadrugar je sve vreme prao nešto u lavabou, ali se ni jednog trenutka nije okrenuo niti je progledao u svoju bivšu suprugu, što je dokazalo da mu zaista nije stalo do nje i njenog stanja, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

Zadruga 5 - Dejan totalno hladan na besnu Dalilu - 11.03.2022. pic.twitter.com/kr7pPdoWzq — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 11, 2022

